Tραμπ: Δεν ξέρω κάτι για Ριβιέρα στη Γάζα, πρέπει πρώτα να φροντίσουμε τους ανθρώπους

Ο Τραμπ έφτασε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τελευταία ενημέρωση 11:59

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η απελευθέρωση και των άλλων 13 ζωντανών ομήρων.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, όπου τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε: «Δεν γνωρίζω κάτι, πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν «περήφανος» να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ μετέβη στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, όπου πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια καταπληκτική και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου Αμίρ Οχάνα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εξάλλου, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε «ναι», ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Αργότερα σήμερα ο Τραμπ πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς έχει πάρει έγκριση για επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης στη Γάζα»

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς έχει πάρει έγκριση για τις επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει «να σταματήσει τα προβλήματα» και εξηγώντας ότι έλαβε «έγκριση» για τις ενέργειές της αυτές.

Η Χαμάς, η οποία βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ πρέπει να αφοπλιστεί και να πάψει να διαδραματίζει οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, ανέπτυξε την Παρασκευή, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, τις δυνάμεις της εσωτερικής ασφάλειας σε κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, εξηγώντας ότι στόχος της είναι να αποτρέψει τις λεηλασίες και την ανομία όπως και να φροντίσει να μην υπάρξει κενό ασφαλείας.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος αν η Χαμάς θεσμοθετείται ως αστυνομική δύναμη και πυροβολεί αντιπάλους της, ο Τραμπ απάντησε ότι «θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα (...) ήταν ξεκάθαροι αναφορικά με αυτό και τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα διάστημα».

«Έχουμε σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους που επιστρέφουν σε κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί και πολλά κακά πράγματα μπορεί να συμβούν. Οπότε θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πιστεύω ότι θα είναι εντάξει, ποιος ξέρει με βεβαιότητα», πρόσθεσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης της Χαμάς συγκρούονται εδώ και δύο ημέρες με μέλη μιας οικογένειας στην πόλη της Γάζας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς εξέδωσε χθες Κυριακή ανακοίνωση προσφέροντας αμνηστία σε όσους εντάχθηκαν σε παράνομες συμμορίες οι οποίες έκλεψαν ανθρωπιστική βοήθεια και έκαναν λεηλασίες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπλακεί σε αιματοχυσίες.

Σήμερα η Χαμάς έχει αναπτύξει μαχητές της στη Γάζα. Εικόνες που μετέδωσε το Reuters δείχνουν δεκάδες ένοπλα μέλη της Χαμάς να έχουν αναπτυχθεί έξω από νοσοκομείο στη νότια Γάζα και ένα από αυτά να φέρει το χαρακτηριστικό έμβλημα της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Κάσαμ. Σύμφωνα με τα διακριτικά στον ώμο του, είναι μέλος της ειδικής μονάδας η οποία, όπως λένε πηγές της Χαμάς, είναι αρμόδια για τη φύλαξη των ομήρων.

