Αγαπηδάκη: Θεαματικά τα πρώτα αποτελέσματα της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Αναφερόμενη στη διατροφική τηλεσυμβουλευτική, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η υπηρεσία λειτουργεί πανελλαδικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση των οικογενειών σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Ενθαρρυντική είναι η πορεία της Εθνικής Δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει ήδη περίπου 1.000 παιδιά και οικογένειες. Το 70% των παιδιών που εντάσσονται στη δράση είναι ηλικίας 5-12 ετών.

Μάλιστα, βάσει των μετρήσεων, είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη η καταγραφή ότι το 80% των παιδιών παρουσιάζει βελτιωμένο Δείκτη Μάζας Σώματος, χάνοντας κυρίως λίπος, όχι απλώς κιλά, βελτιώνοντας παράλληλα κλινικούς δείκτες που σχετίζονται με αυξημένη χοληστερόλη ή υπέρταση», τόνισε, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπως τόνισε η κ.Αγαπηδάκη, «σήμερα η χώρα μας καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 40% των παιδιών να εμφανίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Γι' αυτό το λόγο, υπογράμμισε, πλέον, με βάση την επιστημονική κατεύθυνση, έχει επιλεγεί μια διαδικασία ισορροπημένης διατροφής για τα παιδιά».

Η κυρία Αγαπηδάκη απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση προς τους γονείς να εμπιστευτούν την πρωτοβουλία και να ενταχθούν στο δωρεάν πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι με τη δράση αυτή στηρίζονται ουσιαστικά οι οικογένειες.

«Η παιδική παχυσαρκία υπονομεύει την υγεία των παιδιών και τη μελλοντική ποιότητα ζωής τους. Με αυτή τη δράση στηρίζουμε ουσιαστικά τις οικογένειες, όχι μέσα από στερήσεις, αλλά μέσα από την εκπαίδευση, την ισορροπία και υγιείς καθημερινές συνήθειες», κατέληξε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

