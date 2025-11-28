Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Τράπεζας Πειραιώς

Για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εγκρίθηκε από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζα Πειραιώς για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1072η/28.11.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

