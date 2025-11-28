Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Στόχος η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριo

Επιπλέον, ο πρέσβης των ΗΠΑ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για ελληνοτουρκικά, Αιγαίο και Κύπρο.

Την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026 προανήγγειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ περίπου 54 χρόνια μετά την απόφαση της Άγκυρας να την κλείσει.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκάθαρη γραμμή σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μπάρακ ρωτούσε τι χρειάζεται προκειμένου οι ΗΠΑ να ωθήσουν τις συζητήσεις με την Τουρκία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μία ιστορική συγκυρία για τη χριστιανοσύνη, με τον πάπα Λέοντα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πραγματοποιούν κοινό προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας εκεί όπου δημιουργήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως.

«Όταν η Παναγιότητά του επισκέφθηκε την Αμερική και τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Επιπλέον, ο πρέσβης των ΗΠΑ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για ελληνοτουρκικά, Αιγαίο και Κύπρο.