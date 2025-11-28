Wall Street: Με «5x5» κερδοφόρο σερί ολοκληρώθηκε ο Νοέμβριος - Μηνιαίες απώλειες για Nasdaq

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow σημείωσε άνοδο άνω του 3%, ο S&P 500 έκλεισε στο σχεδόν 4% και ο Nasdaq ενισχύθηκε πάνω από 4%.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, σημειώνοντας την πέμπτη διαδοχική ημέρα ανόδου, παρά τη χθεσινή «παύση» λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών και της τεχνικής διακοπής λειτουργίας που σημειώθηκε στο Chicago Mercantile Exchange (CME) στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι δείκτες έκλεισαν τον Νοέμβριο με κέρδη, εκτός από τον Nasdaq που ολοκλήρωσε στο «κόκκινο», καθώς η πτώση στις τεχνολογικές μετοχές, ιδίως αυτές που σχετίζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, αποτέλεσαν «βαρίδι» για τους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου, ενώ οι επενδυτικοί φόβοι γύρω από την «φούσκα» του AI και της αποτίμησης των μετοχών του τομέα «ταρακούνησαν» το επενδυτικό ηθικό και κατ' επέκταση την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,61% στις 47.716 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ανήλθε στο +0,54% στις 6.849 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,65% στις 23.365 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, ο Dow και ο S&P 500 σημείωσαν οριακή άνοδο με ώθηση από τα κέρδη αυτής της εβδομάδας, καταγράφοντας τον έκτο διαδοχικό κερδοφόρο μήνα τους αντίστοιχα. Ο Nasdaq διολίσθησε κατά 2%, «σπάζοντας» το ανοδικό σερί επτά μηνών.

Στο επίκεντρο της προσοχή των επενδυτών βρέθηκε σήμερα η διακοπή που προκλήθηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης νωρίτερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η Wall Street επιστρέφει από τις διακοπές της ημέρας των Ευχαριστιών για μια «κοντή» συνεδρίαση. Ιστορικά, οι όγκοι συναλλαγών την ημέρα μετά το Thanksgiving ήταν χαμηλότεροι από τον μέσο όρο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κινήσεις των τιμών μπορεί να ήταν πιο έντονες.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, οι αναλυτές εξέτασαν τα πιθανά επόμενα βήματα της Fed. Μια μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού από τη Fed τον Δεκέμβριο θα ήταν η τρίτη συνεχόμενη μείωση της κεντρικής τράπεζας μετά τις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις προσδοκίες τους για χαμηλότερα επιτόκια από τότε που ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει περιθώριο για «περαιτέρω προσαρμογή στο εγγύς μέλλον του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων».