Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι μετά την έφοδο στο σπίτι του

Θεωρείται ο δεύτερος πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα του μετά τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Ζελένσκι προχώρησε σε ανασχηματισμό στο Προεδρικό Γραφείο.

Την αποχώρηση του επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ, μετά την έφοδο στο σπίτι του για το σκάνδαλο διαφθοράς. ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση και εν μέσω βαθιάς πολιτικής και θεσμικής πίεσης. Ο Ζελένσκι προχώρησε σε ανασχηματισμό στο Προεδρικό Γραφείο, σηματοδοτώντας αλλαγές στο κέντρο εξουσίας του Κιέβου, μετά τη μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς της προεδρίας του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ένα σχέδιο για «επανεκκίνηση» του γραφείου του, με τον επικεφαλής βοηθό του, Αντρίι Γερμάκ, να παραιτείται από τη θέση του. Ο ίδιος λέει ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα σήμερα. «Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι που πάντοτε παρουσίαζε την ουκρανική θέση στη διαπραγματευτική διαδικασία όπως ακριβώς έπρεπε. Πάντα ήταν μια πατριωτική θέση. Αλλά θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες», λέει.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ρωσία επιδιώκει να οδηγήσει την Ουκρανία σε λάθη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «δεν έχει κανένα δικαίωμα να χάσει την ενότητά της». Την ίδια στιγμή, επιβεβαίωσε πως οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, ενόψει της κλιμάκωσης γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση.

Η αποχώρηση του Γερμάκ, του πλέον στενού συνεργάτη του προέδρου επί πέντε χρόνια και κεντρικού διαπραγματευτή σε επαφές με την Ουάσιγκτον, συμπίπτει με την έντονη συζήτηση για τον ρόλο του στο κυβερνητικό σύστημα και την πολιτική ισχύ που είχε συγκεντρώσει. Η εξέλιξη έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς της θητείας Ζελένσκι, με ανώτατους αξιωματούχους και συνεργάτες του προέδρου να εμπλέκονται σε σκάνδαλο υπεξαίρεσης άνω των 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες στην κατοικία του Γερμάκ είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ στη διαδικασία συμμετείχε και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP). Ο ίδιος ο Γερμάκ ανέφερε μέσω scial media ότι «διεξάγονται διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι μου» και ότι οι αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση, με τους δικηγόρους του παρόντες. «Από την πλευρά μου υπάρχει πλήρης συνεργασία», δήλωσε, χωρίς να κατονομάζεται ως ύποπτος.