Ειδήσεις | Ελλάδα

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ
Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (28/11), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 181 είναι οι εξής: 12, 16, 35, 46, 50 και 3 και 5.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Λειψυδρία: Σε έκτακτη ανάγκη κηρύσσονται η Αττική, η Λέρος και η Πάτμος

Ασανσέρ: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή στο ψηφιακό Μητρώο

Επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Εurogroup o Κυριάκος Πιερρακάκης

tags:
Eurojackpot
Τυχερά παιχνίδια
Τζόγος
Χρήματα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider