Ειδήσεις | Ελλάδα

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας.

Από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιορτινά και με παροχές μπαίνει ο Δεκέμβρης - Βρέχει βιβλία - Και Γλέζος, και Παλαιστίνη και σμόκιν ο Δούκας

Ασανσέρ: Προς παράταση οι δηλώσεις στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

«Βόμβα» ΟΟΣΑ για τους νέους: Αυξημένα όρια ηλικίας και χαμηλές συντάξεις - Τα δυσμενή σενάρια για την Ελλάδα

tags:
Hellenic Train
Σιδηρόδρομοι
Προαστιακός
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider