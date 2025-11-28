Καλαφάτης: Αναγκαία η ενοποίηση του χώρου της έρευνας

Ο υφυπουργός μίλησε για την ανάγκη ενοποίησης του χώρου της έρευνας και του ερευνητικού έργου, έτσι ώστε «να υπάρχει αναβάθμιση της έρευνας, να αποφεύγονται αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων και να συμβάλλει πιο αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά μια τεχνολογία, είναι μια νέα εποχή που δημιουργεί νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας, νέες ειδικότητες αλλά και νέα επαγγέλματα. Για μας είναι πολύ σημαντικό να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας ώστε η χώρα μας να μην είναι στους ακολούθους αλλά στους πρωτοπόρους και συνδιαμορφωτές της νέας αυτής εποχής» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Ο υφυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Η χώρα μας είναι στην πρώτη γραμμή. Συμμετέχουμε στις εξελίξεις. Και στα Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις. Το απέδειξε η πρόσφατη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Καινοτομίας "SLUSH", στη Φινλανδία, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπου 6.000 ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων και 3.000 επενδυτές ουσιαστικά έδειχναν τον νέο κόσμο».

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με παγκόσμιους κολοσσούς της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Open AI και η Mistral AI «για να μπορέσουμε μέσα από τέτοιες συνεργασίες που υπογράψαμε στο υπουργείο Ανάπτυξης να συμβάλλουμε, πιλοτικά, στην εκπαίδευση των νεοφυών επιχειρήσεων στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλοντας στη γρήγορη ανάπτυξή τους».

«Εργαζόμαστε συντονισμένα ώστε η έρευνα και το εξαιρετικό προϊόν που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα μας, αξιοποιώντας τις επιστημονικές δημοσιεύσεις -όπου οι Έλληνες επιστήμονες είμαστε πολύ ψηλά- να μπορεί να διασυνδεθεί με την παραγωγή, στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού προτύπου που θα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, ώστε η έρευνα να φθάσει στην κοινωνία και να έχει οφέλη για τους πολίτες και το επιχειρείν», επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Το νέο αυτόνομο υπουργείο Έρευνας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Καινοτομίας για το οποίο μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει τον "πολιορκητικό κριό" προκειμένου να κερδίσει η χώρα μας το κομμάτι που της αναλογεί στο μέλλον, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι ήδη εδώ», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης και πρόσθεσε: «Έχουμε ως πλεονεκτήματα τα πανεπιστήμιά μας και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας που είναι πηγές γνώσης και διαθέτουν εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό».

Ο υφυπουργός μίλησε για την ανάγκη ενοποίησης του χώρου της έρευνας και του ερευνητικού έργου, έτσι ώστε «να υπάρχει αναβάθμιση της έρευνας, να αποφεύγονται αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων και να συμβάλλει πιο αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας» και αναφέρθηκε στην προσπάθεια διασύνδεσης των ερευνητικών κέντρων με τις ανάγκες της κοινωνίας μέσω της υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας με επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση. «Προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη», όπως τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ