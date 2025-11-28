Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ: Ποιος είναι ο Βέλγος που διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup

Ο 45χρονος είναι σύζυγος (παντρεμένος με την Έβελιν) και πατέρας 3 κορών (της Τζοζεφίν -2017, της Φλορίν -2019 και της Ολίβια -2022).

Στην κούρσα για την προεδρία του Eurogroup απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη, μπήκε ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Βαν Πέτεγκεμ ηγείται της στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης του Βελγίου και επιβλέπει την ευθυγράμμιση της χώρας με το μεταρρυθμισμένο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ως εκπρόσωπος του Βελγίου στο Eurogroup από το 2020, ο 45χρονος σύζυγος (παντρεμένος με την Έβελιν) και πατέρας 3 κορών (της Τζοζεφίν -2017, της Φλορίν -2019 και της Ολίβια -2022). συμβάλλει στις συζητήσεις για τη διακυβερνησιμότητα, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Πριν εισέλθει στην κυβέρνηση, ο έχτισε μια ακαδημαϊκή καριέρα ως Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων EDHEC στη Λιλ της Γαλλίας.

Εισήλθε στην πολιτική το 2016 ως Μέλος της Βουλής των Χριστιανοδημοκρατών, όπου έγινε βασική πολιτική φωνή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Από το 2020 έως το 2025, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου. Επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης.

Εφάρμοσε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απλοποίησαν το δημοσιονομικό σύστημα, μείωσαν τα «βάρη» για τους εργαζόμενους και μετατόπισαν τη φορολογία προς τον πλούτο, την κατανάλωση και τη ρύπανση. Προώθησε επίσης την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης στο Βέλγιο, ενίσχυσε το κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM και προώθησε την απαλλαγή του στόλου εταιρικών οχημάτων από τις εκπομπές άνθρακα.

Το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο έθεσε τις βάσεις για ένα μοντέλο διπλής φορολογίας εισοδήματος με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στο σύστημα του Βελγίου. Το 2023, όταν οι αποδυναμωμένες αποταμιεύσεις έθεσαν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έλαβε στοχευμένα μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα.

Ξεκίνησε την έκδοση μονοετούς ομολόγου που έγινε η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική πράξη στην ιστορία του Βελγίου ενώ κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2024, προήδρευσε του Ecofin. Τον Φεβρουάριο του 2025, ορκίστηκε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού ενώ, εφαρμόζει μια πολυετή στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ύψους 32 δισ. ευρώ.