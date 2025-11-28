Αγορές | Χρηματιστήριο

ΧΑ: Με κέρδη 4,4% «αποχαιρέτισε» τον Νοέμβριο ο Γενικός Δείκτης

Δημήτρης Ζάντζας
Παρά το πτωτικό διήμερο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Νοέμβριο με θετικό πρόσημο. Πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό την Παρασκευή, ξεχώρισε ανοδικά στον FTSE Large Cap η ΕΥΔΑΠ.

Εκ νέου πτωτικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε την Παρασκευή η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς υπερίσχυσαν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών εκ μέρους των επενδυτών, με έμφαση σε τράπεζες και η τραπεζικά blue chips.

Και σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα υπήρξε περιορισμένη, λόγω ημιαργίας στη Wall Street, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται σε 153,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα €19,85 εκατ. εξ αυτών αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Παρά το πτωτικό διήμερο, λόγω του εξαιρετικά αδύναμου τζίρου η αγορά θα περιμένει τη Δευτέρα για να διαμορφώσει σαφέστερη τάση, την επιστροφή δηλαδή της Wall σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς η Λεωφόρος Αθηνών εξακολουθεί να «παίρνει» ρυθμό πρωτίστως από το εξωτερικό.

Το γεγονός ότι η αγορά «κράτησε» κρίσιμες στηρίξεις μετά το πτωτικό διήμερο είναι σημαντικό, αν από βδομάδα επιχειρήσει να κινηθεί εκ νέου πάνω από τις 2.100 μονάδες. Ωστόσο, ο Δεκέμβριος είναι μήνας που παραδοσιακά δίνει χαμηλότερους τζίρους και, στοιχείο που «θολώνει» λίγο την ορατότητα βραχυπρόθεσμα.

Για τον Γενικό Δείκτη, που μέχρι τις 12:00 κινήθηκε με εναλλαγές προσήμου αλλά στη συνέχεια παρέμεινε αρνητικό έδαφος, οι συναλλαγές της Παρασκευής έκλεισαν με απώλειες 0,79% στις 2.083,15 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ κατέγραψε συνολικά κέρδη 1,04%, ενώ ο Νοέμβριος έκλεισε επίσης με θετικό πρόσημο και αθροιστικά κέρδη 4,40%.

Πτωτικά κινήθηκε την Παρασκευή και ο τραπεζικός δείκτης, υποχωρώντας 0,99% στις 2.327,26 μονάδες. Στην εβδομάδα «έγραψε» κέρδη 0,72%, ενώ σε επίπεδο μηνός ενισχύθηκε συνολικά κατά 4,02%.

Στο σύνολο του ταμπλό, η τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου βρήκε 43 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 75 που υποχώρησαν και 33 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

