Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο ενός ασταθούς μήνα - Άλμα 14% για Delivery Hero

Ο δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε κέρδη για πέμπτο διαδοχικό μήνα.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι δείκτες στις ευρωαγορές, καθώς οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Fed σε συνδυασμό με την πρόοδο των συνομιλιών για την επίτευξη κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία αναπτέρωσαν το ηθικό των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,23% στις 576,34 μονάδες καταγράφοντας τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών, ενώ ο Eurostoxx 50 έκλεισε με +0,26% στις 5.668 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,29% στις 23.846 μονάδες, παρά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός ανήλθε σε υψηλό εννέα μηνών τον Νοέμβριο στο 2,6% σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Επίσης, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,22% στις 8.117 μονάδες, στον απόηχο της έκθεσης για τον γαλλικό πληθωρισμό, ο οποίος παρέμεινε απροσδόκητα σταθερός τον Νοέμβριο, καθώς επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη της ανάπτυξης για το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν σταθερές στο 0,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία Insee, τα οποία είναι εναρμονισμένα με την ΕΕ.

Στους υπόλοιπους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,3% στις 9.722 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,3% στις 43.351 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ανήλθε στις 16.383 μονάδες, με +0,13%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Delivery Hero κατέγραψε άλμα 14,6% αφού σύμφωνα με το Bloomberg, η γερμανική εταιρεία δέχεται πιέσεις από μεγάλους μετόχους να διεξάγει στρατηγική αναθεώρηση. Μάλιστα, επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του hedge fund του Χονγκ Κονγκ Aspex Management, το οποίο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Delivery Hero με μερίδιο άνω του 5%, πιέζουν τη διοίκηση να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας ή τμημάτων των δραστηριοτήτων της.

Συνολικά, ο Νοέμβριος ήταν ένας ασταθής μήνας για τις μετοχές, με την ανησυχία για τις... τεντωμένες αποτιμήσεις των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, να προκαλεί ένα τρενάκι του τρόμου, που πέρασε από τα sell-off στα κέρδη ανακούφισης και τούμπαλιν, την ίδια ώρα που οι συζητήσεις για την νομισματική πολιτική που θα επιλέξουν Fed και ΕΚΤ να δίνουν και να παίρνουν, με τις αγορές ειδικά να αναμένουν μία μείωση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.