Δίκη για Predator: Ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ και ένας πρώην δικηγόρος στο βήμα

Ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνος Τσουβάλας, καθώς και δικηγόρος που εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος μίας εκ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση των υποκλοπών, μέσω του Predator, κατέθεσαν στην δίκη για την υπόθεση. Ο απόστρατος αξιωματικός, κατέθεσε για την συνεργασία που είχε η ΕΛΑΣ με μία εκ των επίμαχων εταιριών, της οποίας οι υπεύθυνοι δεν είχαν ελεγχθεί ως φυσικά πρόσωπα διότι «υπήρχαν εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας».

Όπως ανέφερε ο ίδιος γνώριζε την εν λόγω εταιρεία από το 2014, καθώς είχε αναλάβει έργο για την Αστυνομία στην συντήρηση του συστήματος επικοινωνιών Tetra. Η αναφορά του μάρτυρα στις «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας» προκάλεσε σχόλιο του Εισαγγελέα της Έδρας, ο οποίος διερωτήθηκε αν η Αστυνομία έπρεπε να παραλείψει να διενεργήσει έλεγχο της εταιρείας θεωρώντας εγκυρότερη «την εγγύηση της πολιτικής ηγεσίας».

Και ο πρόεδρος σχολίασε την ανάθεση του έργου υπό τις συνθήκες που περιέγραψε ο κ. Τσουβάλας: «Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε..». Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας δεν γνώριζε τους εκπροσώπους της εν λόγω εταιρείας, σημειώνοντας πως ο ίδιος είχε επαφή μόνο με έναν τεχνικό σύμβουλο. Είπε, επίσης, ότι γνώριζε έναν εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων χωρίς, όπως ανέφερε, να έχει ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης, ο οποίος εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος εταιρίας με κύριο ρόλο στην υπόθεση του Predator, ο αλλοδαπός ιδρυτής της οποίας δικάζεται στην παρούσα δίκη με την σύζυγο του. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο ρόλος του ήταν τυπικός. Ανέφερε μάλιστα πως τα καθήκοντα του ξεκινούσαν και τελείωναν με την παραλαβή εγγράφων, χωρίς να έχει καμία ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρίας και καμία συμμετοχή. «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ» κατέθεσε ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι διέκοψε με εξώδικα την συνεργασία του με την εταιρεία όταν «διάβασα στο διαδίκτυο τα νέα».

Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ