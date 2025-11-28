Καναδάς: Γύρισε σε θετικό πρόσημο του ΑΕΠ στο γ' τρίτο τρίμηνο - Επιστροφή στην ανάπτυξη

Το ετήσιο ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου επιταχύνθηκε 2,6%, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, ενισχύοντας την άποψη των οικονομολόγων ότι η Τράπεζα του Καναδά δεν θα μειώσει τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Πάτησε γκάζι η οικονομία του Καναδά στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και οι κρατικές δαπάνες ενίσχυσαν την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, παρά το ότι οι επενδύσεις και η καταναλωτικές δαπάνες αποδυναμώθηκαν λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία επανήλθε σε θετική τροχιά λόγω της αύξησης της μεταποιητικής παραγωγής κατά 1,6%. Ωστόσο, μια προκαταρκτική εκτίμηση έδειξε ότι το ΑΕΠ ενδέχεται να αποδυναμωθεί κατά 0,3% τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας ένα αρνητικό ξεκίνημα για το τέταρτο τρίμηνο.

Οι δασμοί των ΗΠΑ σε κρίσιμους τομείς έχουν πλήξει σοβαρά τις καναδικές εξαγωγές. Έχουν οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, μείωση των προσλήψεων και υποτονικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα, οδηγώντας σε προβλέψεις για ένα περιβάλλον σχεδόν ύφεσης.

Ωστόσο, η αύξηση κατά 6,7% στις εξαγωγές αργού μαζί με την αύξηση κατά 2,9% στις κυβερνητικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις, κράτησαν σε θετικό έδαφος την οικονομία.