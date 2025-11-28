Κώτσηρας: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup τιμά την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της ΕΕ, συμμετέχοντας με αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

«Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια» τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

