Στην Αίγυπτο ο Ερντογάν – Θα συμμετάσχει στην διάσκεψη για τη Γάζα

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο με στόχο να λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή αύριο, με την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

Στην Αίγυπτο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σύμφωνα με σημερινή δήλωση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Γάζα
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Χαμάς
Ισραήλ
