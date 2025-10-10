Ειδήσεις | Διεθνή

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο με πυρομαχικά στο Τενεσί: Φόβοι για πολλά θύματα

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο με πυρομαχικά στο Τενεσί: Φόβοι για πολλά θύματα
Τουλάχιστον 19 άτομα αγνοούνται, ενώ πολλοί άλλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών της Accurate Energetic Systems, κοντά στο Μπάκσνορτ του Τενεσί.

Η έκρηξη, που περιγράφεται ως «τεράστια», προκάλεσε διαδοχικές δευτερεύουσες εκρήξεις, αναγκάζοντας τις ομάδες διάσωσης να παραμείνουν αρχικά σε απόσταση από το σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας, τουλάχιστον 19 άτομα αγνοούνται, ενώ πολλοί άλλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

