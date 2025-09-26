Ανελκυστήρες: Ποιος κάνει τελικά τη δήλωση στο Μητρώο, οι παγίδες και οι προθεσμίες

Ποιος δηλώνει τους ανελκυστήρες στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων. Ποιοι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν και ποια πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στη δήλωση.

Η υποβολή των δηλώσεων των ασανσέρ της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι σε εξέλιξη και οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 να εισέλθουν στην πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και περαιτέρω προβλήματα κατά το επόμενο στάδιο, εκείνο της πιστοποίησης.

Στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων πρέπει να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες που μεταφέρουν άτομα είτε πρόκειται για πολυκατοικίες είτε για επαγγελματικά ή άλλου είδους κτίρια ενώ εξαιρούνται τα ανυψωτικά μηχανήματα ατόμων. Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς Gov/Taxis και δήλωση μπορεί να γίνει είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, τον ιδιοκτήτη (εάν είναι περισσότεροι από έναν, αναλαμβάνει ένας εξ αυτών), είτε από το διαχειριστή ή την εταιρεία διαχείρισης που μπορεί να έχει αναλάβει το κτίριο, είτε από τον συντηρητή/εγκαταστάτη.

Η διαδικασία της δήλωσης είναι απλή, ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να προβληματίσουν τους υπόχρεους. Πρώτον, στο πεδία όπου απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ του συντηρητή/εγκαταστάτη, θα πρέπει ο υπόχρεος να γνωρίζει το συγκεκριμένο στοιχείο (να το έχει πληροφορηθεί το συντηρητή/εγκαταστάτη ή να ανατρέξει σε κάποιο τιμολόγιο/απόδειξη που θα έχει στα χέρια του από προηγούμενη συντήρηση/εργασία). Εάν ο συντηρητής/εγκαταστάτης αρνηθεί να δώσει τον ΑΦΜ του, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει είτε να αναζητήσει κάποιον άλλον και να ελέγξει ότι διαθέτει νόμιμη άδεια για διενέργεια συντηρήσεων. Δεύτερον, εάν η λειτουργία ενός ασανσέρ είναι σε παύση δηλαδή σε κατάσταση μακράς ακινησίας (άνω των τριών μηνών), ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει επίσης να δηλωθεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το πεδίο με το ΑΦΜ συντηρητή/εγκαταστάτη. Τρίτον, στο πεδίο που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει ο χρήστης εάν υπάρχει, θα πρέπει να σημειώνει ότι δεν γνωρίζει. Ομοίως, εάν δεν γνωρίζει το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα, μπορεί να δηλώσει το έτος έκδοσης της άδειας της οικοδομής του κτιρίου σημειώνοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο παρατηρήσεων. Εάν δεν γνωρίζει ούτε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής, τότε μπορεί να συμπληρώσει το έτος κατ’ εκτίμηση, αναγράφοντας και πάλι τη σχετική παρατήρηση στο πεδίο των παρατηρήσεων.

Ποια πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στη δήλωση στο Μητρώο Ανελκυστήρων

Κατά τη δήλωση στο Μητρώο Ανελκυστήρων, κάποια πεδία είναι προαιρετικά και κάποια υποχρεωτικά. Τ πεδία που πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει ο χρήστης/νόμιμος εκπρόσωπος είναι:

τα στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου

η διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα

ο αριθμός στάσεων (όχι ορόφων του ανελκυστήρα)

το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα

το ΑΦΜ της εταιρείας που συντηρεί τον ανελκυστήρα

Σημειώνεται ότι μετά από την προθεσμία στις 31 Νοεμβρίου και εφόσον δεν δοθεί κάποια παράταση, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν χαρτογραφήσει τους ανελκυστήρες όλης της χώρας και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και θα δρομολογηθεί κλιμακωτά η διαδικασία των πιστοποιήσεων. Η πιστοποίηση αποτελεί μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν σταδιακά οι πολίτες μέσα στο 2026 προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα αλλά και πιθανά ατυχήματα από βλάβες και ελλείψεις στους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό.