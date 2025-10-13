Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα έχει λιγότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με τον μ.ο. της 20ετίας στην Ευρώπη

Η φετινή αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται με σαφώς καλύτερη εικόνα για τη χώρα, αποτύπωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 FM.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται με σαφώς καλύτερη εικόνα για τη χώρα, αποτύπωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 FM. «Η χώρα μας ήταν από τις ελάχιστες στην Ευρώπη με λιγότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας», σημείωσε, τοποθετώντας την ελληνική επίδοση στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης χρονιάς για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Υπουργός παρέθεσε τα βασικά συγκριτικά μεγέθη: σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις κινήθηκαν «άνω των 10 εκατομμυρίων στρεμμάτων (18 εκατ. στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο), τριπλάσιες του μέσου όρου της εικοσαετίας». Στον αντίποδα, η Ελλάδα διατήρησε τις συνολικές απώλειες χαμηλότερα του ιστορικού μέσου, με σημαντική ποιοτική διαφορά στο δασικό κεφάλαιο: «φέτος είχαμε σε επίπεδο δασών 26.000 στρέμματα, όταν ο μέσος όρος της εικοσαετίας είναι 111.000», μείωση που αντιστοιχεί περίπου στο 75%».

Η βελτίωση αποδίδεται σε δέσμη παρεμβάσεων πρόληψης και στοχευμένης επιχειρησιακής τακτικής. Αρχικά, εκτεταμένοι καθαρισμοί οικοπέδων (περί τις 700.000 δηλώσεις) και συνεπής επιβολή προστίμων (κύρωση περίπου στο 25% των καταγγελιών), που ανέκοψαν την καύσιμη ύλη γύρω από οικισμούς. Επίσης, διπλασιασμός των drones (87 από 42 το 2024) με 24ωρη επιτήρηση: από τις περίπου 7.500 ενάρξεις φέτος, τις 4.000 «τις είδαν πρώτα τα drones», επιτρέποντας άμεση προώθηση επίγειων/εναέριων δυνάμεων.

Ως προς τις αιτίες ανάφλεξης, ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι «ένα 70% είναι ανθρωπογενής παράγοντας· 63% αμέλεια και 6–7% δόλος», με τη φετινή χρονιά να καταγράφει ρεκόρ συλλήψεων. Η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα, όπως τόνισε, είναι η εκπαίδευση των πολιτών: «αν περιορίσουμε την αμέλεια, προλαμβάνουμε περίπου το 70% των ενάρξεων».

Στο δυναμικό και τα μέσα, «φέτος επιχείρησαν 18.000 άνδρες και γυναίκες» (15.500 μόνιμοι/πενταετείς και 2.500 εποχικοί), ενώ για τη νέα χρονιά έχουν εγκριθεί 1.076 μόνιμες προσλήψεις. Παράλληλα, από το 2028 η Ελλάδα θα παραλαμβάνει νέα CL-515 με δυνατότητες νυχτερινών ρίψεων, ενισχύοντας καθοριστικά τον στόλο. Η επένδυση στα drones θα συνεχιστεί ως κύριος «πολλαπλασιαστής ισχύος» του μηχανισμού.

Ενόψει χειμώνα, ο Υπουργός περιέγραψε οργανωμένο κύκλο συντονιστικών με όλες τις Περιφέρειες: καθαρισμοί ρεμάτων (αρμοδιότητα Περιφερειών) και φρεατίων (αρμοδιότητα Δήμων), έγκαιρες συμβάσεις για μηχανήματα, αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ώστε να αποφεύγονται κενά και αλληλοεπικαλύψεις. Η Πυροσβεστική προωθεί βάσεις/οχήματα σε ευαίσθητα σημεία για ταχύτερη ανταπόκριση σε πλημμυρικά επεισόδια. «Καμία χώρα δεν είναι 100% έτοιμη· ο στόχος είναι να είμαστε πιο έτοιμοι κάθε χρονιά από την προηγούμενη», υπογράμμισε.

Τέλος, στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης στήριξε τη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, διευκρινίζοντας ότι η αστυνόμευση παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ η συντήρηση και μέριμνα του χώρου αποσαφηνίζονται θεσμικά, ώστε να διασφαλίζεται ο ιερός χαρακτήρας του μνημείου και να πάψει η ασάφεια στις αρμοδιότητες.