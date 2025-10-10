Γάζα: Σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης πυρός - Αποσύρονται σταδιακά οι ισραηλινές δυνάμεις

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Από τις 12:00 τα στρατεύματα των IDF άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των επικαιροποιημένων γραμμών ανάπτυξης ως προετοιμασία για την συμφωνία κατάπαυσης πυρός και επιστροφής των ομήρων», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε επίσης σήμερα ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φάταχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.

Νωρίτερα έγινε γνωστό, πως τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από κάποια τμήματα της Γάζας σήμερα στο πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς και κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στις κατεστραμμένες γειτονιές τους εν μέσω σύγχυσης για το πότε θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εντός 72 ωρών αφότου τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της Πόλης της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από αρκετές ζώνες της Πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μουγάιρ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας της οργάνωσης.

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ισραηλινά οχήματα αποσύρονται από νότια και κεντρικά τμήματα της πόλης προς ανατολικές περιοχές», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας δήλωσαν επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις που κατείχε χθες, Πέμπτη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση ότι «στη διάρκεια της νύχτας τα στρατεύματα της νότιας διοίκησης αναπροσάρμοσαν τις επιχειρησιακές τους θέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ