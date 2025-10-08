Ώρα μηδέν για Γάζα: Μία ανάσα από συμφωνία – Αναμένονται ακοινώσεις

Τι διαρρέει η ισραηλινή πλευρά για τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Οι πηγές που επικαλείται το CNN.

Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται το CNN-.

Δύο ισραηλινές πηγές υπογράμμισαν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με τη μία να αναφέρει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή τόνισε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, δηλώνοντας πως μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε «μερικές ημέρες».

Σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψηφοφορία αν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Αν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, προκειμένου να αμφισβητηθούν οι απελευθερώσεις.