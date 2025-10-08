Handelsblatt: Θα χάσει η Αθήνα επιδοτήσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ;

Η γερμανική οικονομική εφημερίδα επανέρχεται στο σκάνδαλο των πλαστών αγροτικών επιδοτήσεων, σημειώνοντας ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Αυξάνεται η πίεση προς την κυβέρνηση των Αθηνών για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων» αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σε ανταπόκρισή της από την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν οδηγήσει και στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαιτίας και της εμπλοκής υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων και πολιτικών.

Έκτοτε, σημειώνει η ανταπόκριση, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί ένα σχέδιο δράσης από την Αθήνα για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων απάτης στο μέλλον. Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη θέσει αρκετές προθεσμίες στην κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πιο πρόσφατη προθεσμία έληξε στις 2 Οκτωβρίου».

Παράταση έως τις 4 Νοεμβρίου

Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν (DG AGRI) απέρριψε τα ελληνικά σχέδια που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής ως «ανεπαρκή», επισημαίνει το ρεπορτάζ. «Η κυβέρνηση υποχρεούται τώρα να αναθεωρήσει το σχέδιό της έως τις 4 Νοεμβρίου. Εάν δεν καταφέρει να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο μέχρι τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναστείλει τις τρέχουσες πληρωμές από το γεωργικό ταμείο. Ο Έλληνας υπουργός Γεωργίας, Κωνσταντίνος Τσιάρας, δεν περιμένει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και διαβεβαιώνει ότι ένα νέο σχέδιο δράσης θα υποβληθεί στην ΕΕ εντός της προθεσμίας. «Δεν υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τις γεωργικές επιδοτήσεις», δήλωσε ο Τσιάρας. Πέρυσι, η ΕΕ μετέφερε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα.

Η Κοβέσι στην Αθήνα

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, που βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα, έκανε λόγο για «εποικοδομητική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπουργεία», αλλά δήλωσε ότι ο στόχος ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. «Κάποιοι έκλεβαν εδώ χρήματα επί σειρά ετών» δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται στο πρόστιμο των 415 εκατομμυρίων που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα και στις έρευνες για 1.036 πρόσωπα, που μόνο τη διετία 2022-2023 εισέπραξαν παράνομα 22,7 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Υπογραμμίζει τις καταγγελίες για εξαγορά ψήφων και τις έρευνες σε βάρος τουλάχιστον 10 βουλευτών.

Ειδική αναφορά γίνεται στην υπόθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και του συζύγου της, που εισέπραξαν 2,6 εκατ. ευρώ για δήθεν 1.300 αγελάδες. «Ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν αγελάδες στον αχυρώνα, αλλά πολυτελή οχήματα: μια Ferrari και μια Porsche».

Ακρωνύμιο της διαφθοράς

Το ρεπορτάζ αναφέρεται στη συνέχεια και σε άλλες υποθέσεις που απασχολούν την Ευρωπαία Εισαγγελέα: «Η Κοβέσι περιέγραψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως “ακρωνύμιο για τη διαφθορά, τον νεποτισμό και την ευνοιοκρατία”. Ωστόσο, οι έρευνες στην Ελλάδα δεν περιορίζονται στην απάτη με τις επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά επίσης φερόμενες υποθέσεις δωροδοκίας στα τελωνεία, παρατυπίες στη χρήση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) και το δυστύχημα του σιδηροδρόμου στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023, με τους 57 νεκρούς».

Ο δημοσιογράφος εξηγεί: «Η Ελλάδα είχε λάβει προηγουμένως χρηματοδότηση 41 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για ένα τηλεχειριζόμενο σύστημα ασφάλειας και σηματοδότησης – το οποίο δεν εγκαταστάθηκε ποτέ. Τι απέγιναν τα χρήματα είναι ασαφές. Εάν το έργο είχε υλοποιηθεί εγκαίρως, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί” είπε η Κοβέσι. Το συμπέρασμά της: “Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει”».

Το ακαταδίωκτο των πολιτικών

Όπως παρατηρεί το άρθρο, μπορεί και στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπήρξαν παραιτήσεις υπουργών, αλλά δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

«Σύμφωνα με το Άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος, τα μέλη της κυβέρνησης μπορούν να κατηγορηθούν, μόνο εάν το κοινοβούλιο εγκρίνει κάτι τέτοιο με απόλυτη πλειοψηφία. Η Κοβέσι επέκρινε αυτή τη διάταξη και ζήτησε την αλλαγή της. Πολιτικά, τα σκάνδαλα μετατρέπονται σε αυξανόμενο βάρος για τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Alco στα τέλη Σεπτεμβρίου, το 74% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση προβαίνει σε “συγκάλυψη”. Το 54% αναμένει ότι οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων θα μείνουν ατιμώρητοι».

Πηγή: Deutsche Welle