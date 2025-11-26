Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Η Fitch αναβάθμισε τη Eurobank Limited σε «ΒΒΒ» με σταθερό το outlook

Όπως επισημαίνει η Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτίωση της βαθμολογίας του κυπριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ο οίκος αναβάθμισε και την Τράπεζα Κύπρου).

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank Limited, θυγατρικής της τράπεζας στην Κύπρο από από «BBB-» σε «BBB» με σταθερές προοπτικές προχώρησε ο οίκος Fitch.

Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη το ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ της Eurobank Ltd μετά τη συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd και την εξαγορά της κυπριακής CNP Assurances , που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαφοροποίησης των εσόδων στον τομέα των ασφαλειών και των τραπεζικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στην Κύπρο.

