Κλειστή από τις 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών
Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγας της Κορίνθου γνωστοποίησε ότι στα μέσα Οκτωβρίου 2025 θα επέλθει διακοπή της λειτουργίας του καναλιού, όπως είχε προ μηνών αναγγείλει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό θα γίνει για να αρχίσουν εκ νέου, οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών της διώρυγας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοία, έως και την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 06:00 π.μ.).

Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

