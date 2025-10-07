ΜΜΕ, αθλητισμός, αλκοόλ, φαγητό, ποτά και όχι μόνο. Τα deals του «Βασιλιά» και όλα τα money moves που έκανε εκτός παρκέ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που ανακοινώνει «την απόφαση των αποφάσεων» στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με τον μπασκετικό και όχι μόνο πλανήτη να κρατά την ανάσα του, δεν είναι απλώς ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών την τελευταία 20ετία, αλλά και ένας δεινός επιχειρηματίας που έχει δημιουργήσει ένα ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται σε ΜΜΕ, αθλητικές ομάδες, καταναλωτικά brands, τεχνολογία γυμναστικής, τεκίλα και άλλα.

Το 2022 έγινε ο πρώτος ενεργός παίκτης του NBA που έφτασε στο level του δισεκατομμυριούχου (με net worth σήμερα 1,3 δισ. δολάρια και #2.682ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο), με μεγάλο μέρος της περιουσίας του να προέρχεται από επενδύσεις εκτός παρκέ και μετοχικά μερίδια. Σύμφωνα με το Forbes, ήταν ο 6ος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής του 2025 με συνολικό εισόδημα 133,8 εκατ. δολαρίων, με 48,8 εκατ. δολάρια να προέρχονται εντός παρκέ και 85 εκατ. δολάρια έξω από τις 4 γραμμές.

Ακολουθούν οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του «Βασιλιά»

SpringHill Company (ΜΜΕ / Ψυχαγωγία)

Το 2020, ο Κινγκ Τζέιμς συνίδρυσε την SpringHill Company με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Μάβερικ Κάρτερ. Η SpringHill ενοποιεί αρκετά προηγούμενα projects (SpringHill Entertainment, the Robot Company και Uninterrupted) κάτω από μια κοινή «στέγη». Η SpringHill ασχολείται με την παραγωγή περιεχομένου (ταινίες, τηλεόραση, ντοκιμαντέρ, σειρές), συνεργασίες με brands, μάρκετινγκ και αφήγηση ιστοριών με έμφαση στην ανάδειξη φωνών καταπιεσμένων ανθρώπων και μειονοτήτων.

Τον Οκτώβριο του 2021, η SpringHill πούλησε ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε ξένους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων της Nike και της Epic Games) με αποτίμηση 725 εκατ. δολαρίων, με το deal να επιτρέπει στον «Chosen One» και τον επιχειρηματικό του εταίρο να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από τη ρευστοποίηση μέρος των θέσεών τους, παραμένοντας παράλληλα κύριοι μέτοχοι.

Στις αρχές του 2025, η SpringHill συγχωνεύτηκε με την Fulwell 73 (με επικεφαλής τον Λίο Πέρλμαν), υπό την ομπρέλα της Fulwell Entertainment. Οι Κάρτερ και Πέρλμαν μοιράζονται το τιμόνι της ηγεσίας, όμως ο 40χρονος θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους μεμονωμένους μετόχους με σημαντική επιρροή στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής.

Uninterrupted

Το Uninterrupted είναι μια πλατφόρμα media / αφήγησης ιστοριών που ιδρύθηκε από τους Τζέιμς και Κάρτςε το 2014. Παρέχει στους αθλητές μια πλατφόρμα για να μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, να φιλοξενούν podcast, βίντεο και επίσης να πωλούν επώνυμα προϊόντα. Με την πάροδο του χρόνου, η Uninterrupted ενσωματώθηκε στην SpringHill, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ως ξεχωριστή μονάδα.

Μετοχές

Οι αθλητικές επενδύσεις του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του NBA είναι από τις πιο αναγνωρισμένες λόγω της προβολής τους και της πιθανής ανοδικής τους πορείας. Το 2021, μαζί με τον Κάρτερ εντάχθηκαν στo δυναμικό της Fenway Sports Group, της παγκόσμιας εταιρείας αθλητισμού, ΜΜΕ και ακινήτων που κατέχει τους Μπόστον Ρεντ Σοξ (MLB), τη Λίβερπουλ, το Roush Fenway Racing (NASCAR) και άλλα assets.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, αντάλλαξαν μερίδια που κατείχαν στους Reds με τίτλους στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο της FSG. Κατέχοντας το 1%, οι δύο στενοί φίλοι απέκτησαν τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων στον ευρύτερο όμιλο ενώ με την πάροδο του χρόνου, φέρεται να αύξησαν την μετοχική τους θέση μέσω μιας «συμφωνίας εφ' όρου ζωής» που παρείχε πρόσθετες κατανομές μετοχών της FSG, που αποτιμήθηκε σε 13 δισ. δολάρια το 2024, με το μερίδιο του διεθνή φόργουορντ να ξεπερνά τα 100 εκατ. δολάρια.

Πριν ενταχθεί στην FSG, ο Τζέιμς κατείχε άμεσα μερίδιο σχεδόν 2% στην ομάδα του Άρνε Σλοτ, καθιστώντας τον έναν από τους λίγους ενεργούς επαγγελματίες αθλητές που είχαν υπό τον έλεγχό τους κομμάτι ενός μεγάλου ξένου ποδοσφαιρικού συλλόγου. Επειδή οι συμμετοχές της FSG περιλαμβάνουν πολλά αθλήματα, ο Τζέιμς έχει έμμεση χρήση των assets (Red Sox, Λίβερπουλ, μηχανοκίνητος αθλητισμός, μέσα ενημέρωσης).

Από το 2025, εντάχθηκε επίσης ως ιδιοκτήτης ομάδας διασημοτήτων στην E1, μια νέα σειρά αγώνων ενέργειας, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό του σε αναδυόμενες αθλητικές μορφές. Πέρα από τα ΜΜΕ και τις ομάδες, έχει επενδύσει κεφάλαια σε πολλά υποσχόμενα καταναλωτικά, τεχνολογικά και lifestyle brands. Πολλά από αυτά ευθυγραμμίζονται με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα (γυμναστική, ευεξία, φαγητό, οινοπνευματώδη).

Blaze Pizza

Το 2012, επένδυσε 1 εκατ. δολάρια στην Blaze Pizza, μια αλυσίδα fast-casual πίτσας. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς η Blaze επεκτάθηκε με 300 franchises και τοποθεσίες, το μερίδιό του φέρεται να άξιζε 35-40 εκατ. δολάρια (ή και περισσότερο) σε αξία μετοχών. Μάλιστα, ο φόργουορντ των Λιμνανθρώπων λειτουργεί και ως πρεσβευτής της μάρκας (π.χ. εμφανιζόμενος σε διαφημίσεις).

Tonal (Fitness Tech)

Επίσης είναι επενδυτής και συνεργάτης μάρκας στην Tonal, την εταιρεία τεχνολογίας για έξυπνο οικιακό γυμναστήριο. Η επένδυση ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 ενώ η εταιρεία αποτιμήθηκε σε σχεδόν 1,6 δισ. δολάρια. Ο ίδιος συμμετέχει όχι μόνο ως επενδυτής, αλλά συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη προϊόντων, περιεχομένου και καμπάνιες μάρκετινγκ.

StatusPro (Sports / XR Tech)

Επιπροσθέτως, έχει ρίξει πόρους και στην StatusPro, μια εταιρεία τεχνολογίας αθλητισμού / εκτεταμένης πραγματικότητας (XR). Η επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του δραστηριότητας στα πλαίσια του angel / venture investing που εφαρμόζει το επιχειρηματικό του δίκτυο, η Main Street Advisors (εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλών / επενδύσεων του). Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του στο συγκεκριμένο εγχείρημα

Lobos 1707 (Τεκίλα / Αλκοόλ)

Στα τέλη του 2020, επένδυσε στην Lobos 1707, μια premium μάρκα αλκοόλ, που κυκλοφόρησε πολλαπλές εκδοχές τεκίλας (Extra Añejo, Reposado, Joven) και μια παραλλαγή μεσκάλ. Το 2025, ο παγκόσμιος γίγαντας των αλκοουλούχων ποτών Diageo έκλεισε συμφωνία για να αποκτήσει έλεγχο στην μητρική εταιρεία της Lobos 1707 με αντάλλαγμα τα δικαιώματα της Cîroc (στη Βόρεια Αμερική), σχηματίζοντας μια κοινοπραξία που δίνει στον «Βασιλιά» και την ομάδα του συνεχή κέρδη λόγω της διαρκούς ανοδικής της πορείας.

Άλλα deals

Αν και δεν του ανήκει, ο ΛεΜπρόν έχει μια «ισόβια συμφωνία» με τη Nike, που αξίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια με την πάροδο του χρόνου. Έχει επίσης ευρύτερες συνεργασίες με εμπορικά σήματα από διάφορους κολοσσούς όπως η PepsiCo, η Walmart, η Beats by Dre, η AT&T, η Coca-Cola και άλλοι. Σε ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες, διαπραγματεύεται δικαιώματα μετοχικού κεφαλαίου ή συνιδιοκτησίας (για παράδειγμα, πρώιμο μερίδιο στην Beats by Dre).