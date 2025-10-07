Κωνσταντοπούλου για Ρούτσι: Αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων να αφήσουν την αλήθεια να φανεί

Η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι στις 8.00 το βράδυ θα προβεί σε δηλώσεις μαζί με τον Πάνο Ρούτσι.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από τον μεγάλο αγώνα, που κάνει ο Πάνος Ρούτσι, όλες αυτές τις ημέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα, που η εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας, είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε: «Για τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, για το πώς έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί, οι 57 ψυχές. Όλα αυτά τα έγγραφα, ανασύρθηκαν χθες, τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας, στις 05.10 το πρωί. Τέτοιες σαδιστικές διαδικασίες εφάρμοσαν, για να φτάσουν στα χέρια τα δικά μου και του Πάνου Ρούτσι, σήμερα πριν από λίγα λεπτά. Ήδη μαθαίνουμε για νέες παραγγελίες της εισαγγελίας Λάρισας και ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό, την ίδια ώρα που οι αρχές προσπαθούν, να κρατήσουν στο σκοτάδι, τον Πάνο Ρούτσι, έναν πατέρα, απεργό πείνας που αγωνίζεται για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του».

Η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι στις 8.00 το βράδυ θα προβεί σε δηλώσεις μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και όπως είπε ελπίζει «μέχρι εκείνη την ώρα αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων με τις παραγγελίες και τις δικογραφίες, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη, του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχτές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα και να τα σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ