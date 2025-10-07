Ο Τραμπ απειλεί με Εθνοφρουρά σε Πόρτλαντ και Σικάγο

Μπορεί να επικαλεσθεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 1792. Τι προβλέπει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε χθες, Δευτέρα, χωρίς να επικαλεσθεί στοιχεία, ότι ανταρσία έχει εκδηλωθεί στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς επιδιώκει να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πόλη για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως αυξανόμενη εγκληματικότητα. O Αμερικανός πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξή του στο Newsmax.

Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ είχε πει στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι μπορεί να επικαλεσθεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 1792, ο οποίος επιτρέπει στο στρατό να συμμετέχει άμεσα στην επιβολή του νόμου, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο. Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, το οποίο διοικείται από τους Δημοκρατικούς, εμποδίσθηκε προσωρινά το σαββατοκύριακο από τη δικαιοσύνη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δυνατότητά του να επικαλεσθεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 19ου αιώνα και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις εναντίον αμερικανών πολιτών, κάτι που κατ' αρχήν απαγορεύεται. «Αν πρέπει να τον επικαλεσθώ, θα το κάνω. Αν σκοτώνονται άνθρωποι και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας εμποδίζουν, ασφαλώς και θα το κάνω», είπε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ενέτεινε εξάλλου χθες, Δευτέρα, την πίεση επί της πολιτείας του Ιλινόι και της πόλης του Σικάγο λέγοντας πως μπορεί να επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεπεράσει έτσι την αντίθεση των τοπικών αρχών και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης εναντίον της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς. Το Ιλινόι και το Σικάγο, η κύρια πόλη αυτής της βόρειας πολιτείας των ΗΠΑ, προσέφυγαν χθες στη δικαιοσύνη.

Στόχος τους ήταν να εμποδίσουν την ανάπτυξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στρατιωτικών της Εθνοφρουράς σ' αυτό που ο Τραμπ περιγράφει ως «ζώνη πολέμου». Από την πλευρά της, η ομοσπονδιακή δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση δεν αποφάνθηκε αμέσως. Αντιθέτως, αποφάσισε να ορίσει ακροαματική συνεδρίαση για την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ