Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής έρευνας για την τεχνολογία των Ανεμογεννητριών

Όπως τονίζεται, στις τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν 150 επιστήμονες ΥΔ από όλο τον κόσμο. Σε τρεις παράλληλες αίθουσες συνεδριάσεων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις σε τομείς της τεχνολογίας όπως η αεροδυναμική, ο έλεγχος των ανεμογεννητριών, η θαλάσσια αιολική ενέργεια, η διαχείριση και η ασφάλεια δεδομένων κλπ.

Με επιτυχία, μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδαίες συμμετοχές πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα το 21ο επιστημονικό συνέδριο ερευνητών - Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αιολικής Ενέργειας (European Academy of Wind Energy – EAWE). Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή συνέδρια για την τεχνολογία των ανεμογεννητριών, που φέτος οργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την υποστήριξη της ΕΛΕΤΑΕΝ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Εμβληματική ήταν η ομιλία, την τρίτη ημέρα, του πρωτοπόρου της αιολικής ενέργειας Andrew Garrad, Επισκέπτη Καθηγητή στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Μηχανική, στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Ο Garrad έκανε μια συνολική επισκόπηση της επιστήμης των ανεμογεννητριών από το 1971, όταν κατασκεύασε των πρώτη του ανεμογεννήτρια, έως σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της κατανόησης της δυναμικής συμπεριφοράς τους.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου μίλησαν και χαιρέτισαν ο Πρύτανης ΕΜΠ Καθ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Καθ. Ιωάννης Αντωνιάδης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αιολικής Ενέργειας & Καθηγήτρια ΕΤΗ Zyrich Ελένη Χατζή, ο Καθηγητής ΕΜΠ και από τους ιδρυτές της Ακαδημίας Σπύρος Βουτσινάς και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου.

Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία με συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς και της βιομηχανίας. Συνομίλησαν ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος, ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μάργαρης, ο Αντιπρόεδρος στο Copelouzos Group Θωμάς Αχείμαστος, η υπεύθυνη ΥΑΠ στην ΕΔΕΥΕΠ Φλώρα Καραθανάση, ο Επικεφαλής Παραγωγής στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Κωνσταντίνος Κώνστας και ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στη Hellenic Cables Ανδρέας Χρυσοχός.

Την ημέρα πριν την έναρξη του συνεδρίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το αιολικό πάρκο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην βραχονησίδα Άγιος Γεώργιος νότια της Αττικής και το αιολικό πάρκο της Αιολικής Πολύμνια στη Βοιωτία, όπου τα αρμόδια στελέχη τους ξενάγησαν και παρουσίασαν τα έργα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε κατά τη διάρκεια του πλου από την Αττική προς τον Άγιο Γεώργιο, ο Μανώλης Περράκης, Διευθυντής Προμηθειών & Ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, ο Παναγιώτης Λαδακάκος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αιολικής Ενέργειας οργάνωσαν αυτό το σημαντικό, διεθνές επιστημονικό συνέδριο στην Αθήνα. Είμαστε διπλά χαρούμενοι διότι η ΕΛΕΤΑΕΝ, μαζί με σημαντικές επιχειρήσεις μέλη μας όπως και άλλοι φορείς, υποστήριξαν την οργάνωση αυτή. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιστημονικές παρουσιάσεις και συζητήσεις κατά τις τρεις ημέρες των εργασιών. Η επιλογή της Αθήνας ως τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου, οι σημαντικές παρουσίες, η υψηλή συμμετοχή αλλά και σχετικές συζητήσεις που έγιναν στο περιθώριο του συνεδρίου, καθιστούν σαφές ότι αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλή ερευνητική παράδοση στον τομέα και συνεισφορά στην τεχνολογική καινοτομία. Αυτό αυξάνει την ευθύνη όλων μας και ιδίως της Πολιτείας, να εργαστούμε με επαγγελματισμό και σχέδιο για την ανάπτυξη του κλάδου, σε επενδυτικό και επιστημονικό επίπεδο».



Στο περιθώριο του συνεδρίου, δηλώσεις έκαναν ο Καθηγητής ΕΜΠ Σπύρος Βουτσινάς, η Καθηγήτρια ETH Ελένη Χατζή, ο Καθηγητής EMΠ Βασίλης Ριζιώτης, ο σύνεδρος ΥΔ Luiz Fernando Simoes, και ο σύνεδρος ΥΔ Δημήτρης Βλαστός. Κοινή συνισταμένη των δηλώσεων ήταν η προσφορά της Ελληνικής ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας της αιολικής ενέργειας.