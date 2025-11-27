Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Νόμος - σταθμός αναγνωρίζει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές έγκλημα

Ιταλία: Νόμος - σταθμός αναγνωρίζει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές έγκλημα
Η ιστορική αυτή απόφαση σηματοδοτεί νέο κεφάλαιο στη μάχη κατά της έμφυλης βίας.

Η Ιταλία προχώρησε σε μία σπουδαία πράξη με διεθνή αντίκτυπο: αναγνώρισε τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό, αυτοτελές έγκλημα, θεσπίζοντας αυστηρό πλαίσιο ποινών και ειδικό νομικό ορισμό.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία περίοδο, όπου η βία κατά των γυναικών βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και η ανάγκη για θεσμικές παρεμβάσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Με αυτή την παραδειγματική αλλαγή, η Ιταλία επιχειρεί όχι μόνο να ενισχύσει την ποινική προστασία των γυναικών, αλλά και να περάσει το ισχυρό μήνυμα, πως η έμφυλη βία δεν αποτελεί «μεμονωμένο φαινόμενο», αλλά κοινωνική πληγή που απαιτεί σαφή αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Ιταλία
Γυναίκες
Γυναικοκτονία
Νομοσχέδιο
