Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός στην Αθήνα για κατοχή ναρκωτικών

Πρόκειται για 25χρονο υπήκοο Τουρκίας.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν σε περιοχή της Αθήνας, έναν 25χρονο υπήκοο Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα ναρκωτικά, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας μετά τη σύλληψη 27χρονου υπηκόου Τουρκίας την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Ξάνθης για κατοχή πλήθους πυροβόλων όπλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες σε αυτήν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γυάλινο βάζο που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους 7 γραμμαρίων, αυτοσχέδιο τσιγάρο, συνολικού βάρους 1,1 γραμμαρίου, 2 συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους 41 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 25χρονος αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ