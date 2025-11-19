Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο το χρέος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Το χρέος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει μειωθεί σημαντικά από το υψηλό του 2020, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, όπως υποστηρίζει σε ανάλυσή της η Κομισιόν.

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στην ΕΕ αυξήθηκε σχεδόν στο 85% του ΑΕΠ. Τα επόμενα χρόνια, ο λόγος αυτός μειώθηκε σταδιακά σε περίπου 79% έως το 2019. Μετά από μια απότομη αύξηση το 2020, όταν τα επίπεδα εταιρικού χρέους στην ΕΕ έφτασαν σε νέο ρεκόρ υψηλού κοντά στο 86% του ΑΕΠ, η απομόχλευση συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε μεταξύ 2022 και 2024.

Αυτή η επιτάχυνση οφείλεται κυρίως στην ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ (κυρίως χάρη στον υψηλό πληθωρισμό), αλλά καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης έγιναν πιο αυστηρές, ο περιορισμός της ζήτησης δανείων διαδραμάτισε επίσης ρόλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε ορισμένα κράτη μέλη αποπληρώθηκε περισσότερο χρέος από ό,τι ελήφθη. Το 2024, το χρέος των εταιρειών εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου στο σύνολο της ΕΕ μειώθηκε στο 72% του ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2006. Καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε, ο ρυθμός απομόχλευσης επιβραδύνθηκε το 2024 σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Η οικονομική ευαλωτότητα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένουν χαμηλές, παρά την επιδείνωση της ικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους και την ασθενή κερδοφορία, σύμφωνα με την Κομισιόν. Μετά την πανδημία του κορονοϊού, η χρηματοοικονομική ευαλωτότητα των εταιρειών έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, καθώς η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε έντονα, η κερδοφορία αυξήθηκε και οι συνθήκες χρηματοδότησης παρέμειναν ευνοϊκές. Παρόλο που η κερδοφορία εξασθένησε και η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους επιδεινώθηκε περαιτέρω το 2024 λόγω των αυξανόμενων επιβαρύνσεων από τόκους, η ελαφρώς χαλαρότερη χρηματοδότηση και η συνεχιζόμενη απομόχλευση έχουν διατηρήσει τους κινδύνους συγκρατημένους.

Η βελτιωμένη κερδοφορία και η καλύτερη ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους, μαζί με την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης στην ΕΕ, αναμένεται να μετριάσουν περαιτέρω τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Το 2024, το κόστος δανεισμού μειώθηκε αισθητά από το υψηλό του μετά την πανδημία στα τέλη του 2023, και μέχρι τα τέλη του 2024 το κόστος τόκων στην ΕΕ άρχισαν να μειώνονται.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, το κλίμα στις επιχειρήσεις έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει υποτονικό, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα. Η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις, έχει αρχίσει να ανακάμπτει, επιταχύνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2025. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός απομόχλευσης αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο και οι ροές δανείων συνεχίζουν να ενισχύονται. Καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης αναμένεται να χαλαρώσουν περαιτέρω και η οικονομική δραστηριότητα να βελτιωθεί, η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους αναμένεται να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον.

Ο αριθμός των αιτήσεων πτώχευσης αυξήθηκε κατά 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο επίπεδο που καταγράφηκε τελευταία φορά το 2016. Παρά ταύτα, η επιχειρηματικότητα παρέμεινε δυναμική, καθώς οι εγγραφές επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας την αύξηση των πτωχεύσεων επιχειρήσεων. Μετά την άνοδο των πτωχεύσεων μετά την απόσυρση της στήριξης που σχετίζεται με την πανδημία και την ομαλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, οι δηλώσεις αφερεγγυότητας έχουν σταθεροποιηθεί σε γενικές γραμμές από τα μέσα του 2024 σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Επιπλέον, ο λόγος των πτωχεύσεων σε σχέση με τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερός από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Οι πτωχεύσεις στον κλάδο των μεταφορών και την φιλοξενία παρέμειναν υψηλές παρά τις μειώσεις τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2025. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση στις εγγραφές επιχειρήσεων, ενώ τα ποσοστά πτωχεύσεων παρέμειναν χαμηλά.