Με την πλήρη ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου θα ξεκινήσει και η αυτοματοποίηση στην έκδοση των συντάξεων και, συνακόλουθα, η μείωση των καθυστερήσεων.

Στο 80% έχει φτάσει η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων (53 εκατ. καρτέλες) στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλιστικός φορέας θα είναι έτοιμος το καλοκαίρι του 2026 να εκδίδει συντάξεις σε χρόνο -εξπρές, εντός διαστήματος ενός μήνα.

Σήμερα για την απονομή κύριας σύνταξης απαιτούνται περίπου δύο μήνες (50 ημέρες), όταν το 2019 χρειάζονταν 500 ημέρες κατά μέσο όρο. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα με τις επικουρικές συντάξεις, καθώς υπάρχει πολυκερματισμός των επικουρικών ταμείων, πολλά εκ των οποίων εξακολουθούν να εφαρμόζουν δικά τους καταστατικά, δημιουργώντας καθυστερήσεις στην απονομή.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου θα ξεκινήσει και η αυτοματοποίηση στην έκδοση των συντάξεων και, συνακόλουθα, η μείωση των καθυστερήσεων.

Τον Ιούνιο του 2025 ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τις 41.737, ενώ οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις (αυτές που είναι εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) άγγιξαν τις 19.346. Το πλήθος των αιτήσεων επικουρικής σύνταξης άγγιξε τον Ιούνιο τις 41.034, με τις 33.381 να είναι ληξιπρόθεσμες.

«Όλη η ασφαλιστική ιστορία της χώρας βρισκόταν σε χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ» δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, συμπληρώνοντας πως όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια, πλέον θα έχουμε ακόμα ταχύτερους χρόνους απονομής συντάξεων».

Η ολοκλήρωση της «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» εντός του 2026 αναμένεται να συντμήσει περαιτέρω και τον χρόνο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων με τους ωφελούμενους να υπολογίζονται συνολικά σε πάνω από 600.000.

Η μετάβαση από το χαρτί στο ψηφιακό περιβάλλον

Με το νέο σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς έναν ψηφιακά ώριμο και αποδοτικότερο φορέα, αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα με άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Η μετάβαση από το χαρτί στο ψηφιακό περιβάλλον μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή των συντάξεων και εξοικονομεί σημαντικούς δημόσιους πόρους. Ταυτόχρονα, το έργο αυτό έχει και βαθιά στρατηγική σημασία, καθώς για πρώτη φορά συγκεντρώνονται συνεκτικά, οργανωμένα δεδομένα, πάνω στα οποία μπορούμε να αναπτυχθούν σύγχρονες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών.

Όπως αναφέρουν στελέχη του φορέα, η αλλαγή που φέρνει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα είναι μια βαθιά μεταρρύθμιση με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται για κάθε πολίτη μια ενιαία και αξιόπιστη ασφαλιστική εικόνα, η οποία προσφέρει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό ασφάλισης, χωρίς φυσική παρουσία ή συλλογή εγγράφων από διαφορετικούς φορείς.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων περιορίζει αισθητά τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τον κίνδυνο απώλειας, ενώ η αυτόματη διασύνδεση με βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών επιτρέπει την άμεση και ηλεκτρονική άντληση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην όλη διαδικασία. Επιπλέον, αυξάνεται το ποσοστό των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Η ψηφιοποίηση καλύπτει το διάστημα από το 1980 και μετά, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ένσημα και τις μεταβολές των εργαζομένων για διάστημα 45 ετών. Ουσιαστικά αφορά όσους ξεκίνησαν να εργάζονται από την ηλικία των 20 ετών και μετά.

Dashboard - myEFKA mobile

Πλέον, ο ΕΦΚΑ διαθέτει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στους πολίτες να εξυπηρετούνται εύκολα και χωρίς αναμονή από τον υπολογιστή ή το κινητό τους.

Πρόσφατα μάλιστα ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία του, Dashboard - myEFKA. Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.

Με το Dashboard - myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική ιστορία τους και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων, μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης, η νέα εφαρμογή myEFKA mobile είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet.

Για να μπει κάποιος στο Dashboard ή στο myEFKA mobile, χρησιμοποιεί τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και έναν κωδικό OTP (One Time Password). Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).