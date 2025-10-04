Γάζα: Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ κερδίζει την υποστήριξη των σκληροπυρηνικών

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς, δείχνει να στηρίζει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσης ομήρους, υποστήριξε σήμερα την απάντηση της τελευταίας στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο αυτές οργανώσεις.

Η Χαμάς, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, αποδέχθηκε χθες, Παρασκευή, ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανομένων του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η απάντηση της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα δηλώσεις αισιοδοξίας από παγκόσμιους ηγέτες που κάλεσαν σε άμεση παύση της πιο πολύνεκρης σύγκρουσης με συμμετοχή του Ισραήλ από τη δημιουργία του το 1948 και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περαιτέρω αύξηση των ελπίδων προκάλεσε η υποστηρικτική δήλωση του υποστηριζόμενου από το Ιράν Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας οργάνωσης που είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η στάση της Χαμάς και η υποστήριξή της από τον Ισλαμικό Τζιχάντ αναμένεται ότι θα τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει να αποτυγχάνουν η μια προσπάθεια για εκεχειρία μετά την άλλη, σημειώνει το Ρόιτερς.

Ερντογάν: Η Χαμάς έδειξε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε σήμερα τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ' αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ