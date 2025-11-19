Λιανεμπόριο: Πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση των e-shops μικρών επιχειρήσεων

Δέσμευση ΕΣΕΕ για στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονική παρουσία.

Τη λήψη πρωτοβουλιών με στόχο την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων κυρίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων ανήγγειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

«Σαν κλάδος θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία. Να χαρτογραφήσουμε την αγορά, να δούμε ποιες πιστοποιήσεις υπάρχουν για τα ηλεκτρονικά καταστήματα στη χώρα μας ή αν δεν υπάρχουν πώς μπορούμε να τις δημιουργήσουμε», αποκάλυψε ο κ. Καφούνης, μιλώντας στην κοινή εκδήλωση της VISA και της ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης.

Στο ραντάρ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύμφωνα δε με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, η εν λόγω πρωτοβουλία αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. «Στόχος μας είναι η στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων με παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές διαθέτουν περιορισμένα εργαλεία, αυτές το έχουν ανάγκη», σημείωσε.

«Στο κομμάτι της πιστοποίησης έχουν γίνει ήδη προσπάθειες. Εμείς θέλουμε να δούμε τι πιστοποιήσεις υπάρχουν ώστε να τις αξιοποιήσουν τα μικρά ψηφιακά καταστήματα ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους, πάντοτε προς όφελος των καταναλωτών», εξήγησε.

«Θέλουμε ένα υγιές εμπόριο με κανόνες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καφούνης.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι απάτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ για λογαριασμό της Visa επιβεβαιώνει πως οι νεότεροι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται περισσότερο σίγουροι για την αναγνώριση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ειδικότερα, περισσότεροι από 6 στους 10 συμμετέχοντες (63%) εμφανίζονται δύσπιστοι όταν μια προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή και 5 στους 10 όταν η ανάρτηση προέρχεται από άγνωστη πηγή ή brand. Επιπλέον, το 46% είναι καχύποπτο όταν η ποιότητα του περιεχομένου είναι χαμηλή και όταν η μέθοδος πληρωμής μοιάζει ασυνήθιστη ή μη ασφαλής. Το 44% είναι επιφυλακτικό απέναντι σε έναν λανθασμένο ή ύποπτο σύνδεσμο URL.

Αναφορικά με την ικανότητα αναγνώρισης περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, το 53% των συμμετεχόντων δηλώνει πως δεν είναι ιδιαίτερα ή καθόλου σίγουροι για την αναγνώρισή του. Το 45% αισθάνεται πολύ ή αρκετά σίγουρο, στην αναγνώριση εικόνων και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, με το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο στους συμμετέχοντες στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Τέσσερις στους δέκα εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταστήσει δυσκολότερη την αναγνώριση της διαδικτυακής απάτης. Το 34% θεωρεί πως θα δυσκολέψει την αναγνώριση σε κάποιες περιπτώσεις αλλά θα διευκολύνει την ανίχνευσή τους σε άλλες, ενώ ένα 10% δεν αναμένει καμία επίδραση.

Το 83% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ελέγχει τη νομιμότητα ενός διαδικτυακού πωλητή πριν προχωρήσει σε αγορά, ενώ το 76% δηλώνουν πως είναι απίθανο να κάνουν κλικ σε διαφήμιση που δημιουργεί «αίσθηση κατεπείγοντος».

Την ίδια ώρα, σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν στοχοποιηθεί μέσω phishing. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι απάτες που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη ή τεχνικές deepfake αναγνωρίζονται πλέον από το 7% του δείγματος.

Οι επιπτώσεις για όσους τελικά έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης είναι η οικονομική απώλεια (22%), η συναισθηματική ταλαιπωρία (17%) και ο δισταγμός ή φόβος απέναντι στις διαδικτυακές συναλλαγές (16%). Από όσους υπέστησαν οικονομική ζημιά, το 63% έχασε ποσά έως 199 ευρώ, ωστόσο, οι συνέπειες εκτείνονται πέρα από την οικονομική απώλεια, καθώς μετά από απόπειρα εξαπάτησης, το 41% δηλώνει πως έγινε/ θα είναι πιο προσεκτικό στο μέλλον αλλά παραμένει ανοιχτό να εμπιστευτεί μικρότερες ή νέες επιχειρήσεις για διαδικτυακές αγορές, ενώ το 37% περιορίζει τις αγορές του μόνο σε μεγάλες, γνωστές επιχειρήσεις

Σχεδόν 6 στους 10 θεωρούν ότι οι διαδικτυακές απάτες στα κοινωνικά δίκτυα γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, ενώ το 37% πιστεύει ότι οι απατεώνες μιμούνται επιτυχώς αξιόπιστα brands ή πρόσωπα και το 27% ότι ο μεγάλος όγκος διαφημίσεων και χορηγούμενου περιεχομένου που φαίνεται νόμιμο δυσχεραίνει την αναγνώριση απάτης.