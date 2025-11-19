Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Τα αεροδρόμια Ρζεσζόφ και Λούμπλιν της Πολωνίας, στα ανατολικά της χώρας, έκλεισαν επίσης «λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ελευθερία επιχειρήσεων της στρατιωτικής αεροπορίας», δήλωσε η υπηρεσία αεροναυτιλίας της χώρας PANSA στο X.

Η τελευταία κίνηση του ΝΑΤΟ έρχεται κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης εβδομάδας. Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν επιρρίψει ευθύνες στη Ρωσία μετά την καταστροφή μιας βασικής σιδηροδρομικής γραμμής σε αυτό που η Βαρσοβία χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» που διαπράχθηκε από δύο Ουκρανούς πολίτες που «συνεργάζονταν με ρωσικές υπηρεσίες». Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν την κατηγορία.

Η τελευταία αεροπορική επίθεση της Μόσχας ήρθε λίγες ώρες μετά την άφιξη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς προσπαθεί να «αναζωογονήσει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία. Η Μόσχα δεν συμμετέχει σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά η Τουρκία υπήρξε βασικός συνομιλητής μεταξύ των δύο.

Χθες, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση του συστήματος αεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία, με εκτιμώμενο κόστος 105 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Τρίτη, μία κρίσιμη αμυντική ασπίδα ενάντια στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, εξοπλίζοντάς την περαιτέρω για τη διεξαγωγή αποστολών αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας με μια πιο ισχυρή τοπική ικανότητα υποστήριξης», ανέφερε το Πεντάγωνο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ