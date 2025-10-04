Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Προσκόμισε πλαστή άδεια οδήγησης για να ακυρώσει κλήση της Τροχαίας

Ο δράστης, ένας 27χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Προσκομίζοντας άδεια οδήγησης αλλοδαπής χώρας η οποία εμφάνιζε σημάδια πλαστότητας, ένας 27χρονος επιχείρησε στη Θεσσαλονίκη να υποβάλει ένσταση για κλήση που του είχε "κόψει" η Τροχαία για τροχονομική παράβαση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης έκριναν ότι η προσκομισθείσα άδεια είναι πλαστή και γι' αυτό συνέλαβαν τον 27χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Θεσσαλονίκη

