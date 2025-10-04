Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Σόστκα

Πρόκειται για τρομοκρατία, την οποία ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί έπειτα από ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το BBC.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο της επίθεσης - στην πόλη Σόστκα, στην περιοχή Σούμι - βρίσκονταν εργαζόμενοι του σιδηροδρόμου και επιβάτες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στο σημείο και έχουν ξεκινήσει να βοηθούν τους ανθρώπους, ενώ οι πληροφορίες για τους τραυματίες ακόμη συλλέγονται.

Ο Ζελένσκι ανάρτησε επίσης ένα βίντεο που δείχνει ένα κατεστραμμένο βαγόνι τρένου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοποιούσαν πολίτες. Πρόκειται για τρομοκρατία, την οποία ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί», έγραψε στην ανάρτησή του.
«Κάθε μέρα η Ρωσία αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Και μόνο η δύναμη μπορεί να τους σταματήσει.»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τη Δύση να αναλάβει δράση, λέγοντας: «Ακούσαμε αποφασιστικές δηλώσεις από την Ευρώπη και την Αμερική - και είναι καιρός όλες αυτές να γίνουν πράξη.»

