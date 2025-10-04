Κοντογεώργης για την 51η επέτειο ίδρυσης της ΝΔ: Οι παρατάξεις είναι κυρίως Ιδέες και Αξίες

Στην νέα εποχή που ανατέλλει με σαρωτικές διαθέσεις, οι Ιδέες , οι Αξίες και οι Πολιτικές, θα μας συγκροτήσουν και θα μας συγκρατήσουν, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Από ένα απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά την ανάρτησή του για τα 51α γενέθλια του κόμματος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Συγκεκριμένα, «Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξις που ταυτίζει το Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πολίτες της, την Εθνική Ανεξαρτησία με τη Λαϊκή Κυριαρχία, την Πρόοδο με το Κοινό Αγαθό, την Πολιτική Ελευθερία με την Έννομη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη» (Ιδρυτική Διακήρυξη).

Και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρει:

«51 χρόνια Νέα Δημοκρατία.

Οι παρατάξεις είναι οι ηγέτες της, αλλά όχι μόνο.

Είναι κυρίως Ιδέες και Αξίες, με νόημα και περιεχόμενο. Είναι οι Πολιτικές και οι ιστορικές τους στιγμές.

Είναι η δυνατότητα να ανανεώνεσαι σε ιδέες και πρόσωπα. Να επικαιροποιείς το παρελθόν και να δίνεις ιστορικό βάθος στο παρόν.

Στην νέα εποχή που ανατέλλει με σαρωτικές διαθέσεις, οι Ιδέες , οι Αξίες και οι Πολιτικές, θα μας συγκροτήσουν και θα μας συγκρατήσουν.

Και θα δώσουν εφόδια στη Νέα Γενιά να διαμορφώσει το μέλλον της πατρίδας μας με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι η υποχρέωση μας», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ