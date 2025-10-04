Τσεχία: Ολική επαναφορά Μπάμπις «φωτογραφίζουν» οι σημερινές κάλπες

Η πιθανή επιστροφή του δισεκατομμυριούχου στην εξουσία, αναμένεται να ενισχύσει το μπλοκ των λαϊκιστικών και αντι-μεταναστευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Oι Τσέχοι προσήλθαν σήμερα στις κάλπες για την τελευταία ημέρα των εκλογών, οι οποίες αναμένεται να φέρουν στην εξουσία τον λαϊκιστή δισεκατομμυριούχο Αντρέι Μπάμπις, βάσει υποσχέσεων για αύξηση μισθών, ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Η πιθανή επιστροφή του Μπάμπις στην εξουσία, σηματοδοτεί στροφή από την σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση και αναμένεται να ενισχύσει το μπλοκ των λαϊκιστικών και αντι-μεταναστευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση ενδέχεται να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει περαιτέρω τις προσπάθειες της Ε.Ε. για κοινή περιβαλλοντική πολιτική.

Οι Τσέχοι υπέστησαν έντονες αυξήσεις του πληθωρισμού μετά την παγκόσμια πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με την οικονομία της χώρας να ανακάμπτει αργά από μία από τις χειρότερες μειώσεις πραγματικών εισοδημάτων στην Ευρώπη.

Αυτές οι οικονομικές πιέσεις έχουν ενισχύσει τη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και συνέβαλαν στην αύξηση της απήχησης του Αντρέι Μπάμπις, ο οποίος υπόσχεται άμεση βελτίωση των οικονομικών συνθηκών μέσω αυξήσεων μισθών και επιδομάτων.

Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς, έχει πλήξει σοβαρά την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα και τον κεντροδεξιό συνασπισμό Spolu, καθώς και τους φιλελεύθερους συμμάχους του, οι οποίοι είχαν εστιάσει στη σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Αντίθετα, ο Αντρέι Μπάμπις, του οποίου το κόμμα ANO κατέγραφε διψήφιες μονάδες διαφοράς στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται ως φαβορί για την εξουσία. Ο Μπάμπις είναι στενός σύμμαχος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο ευρωκοινοβουλευτικό μπλοκ “Πατριώτες για την Ευρώπη”.

Κατά την προηγούμενη πρωθυπουργική του θητεία (2017–2021), ο Μπάμπις είχε υιοθετήσει μια λαϊκιστική και επιχειρηματικά προσανατολισμένη πολιτική, ενώ στην τρέχουσα προεκλογική του γραμμή τηρεί αμφίσημη στάση ως προς τη στήριξη στην Ουκρανία - σε πλήρη αντίθεση με την κυβέρνηση Φιάλα, που έχει σταθερά στηρίξει το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Υπό τον Φιάλα, η Πράγα δημιούργησε τη λεγόμενη "τσεχική πρωτοβουλία", η οποία έφερε κοντά εμπόρους όπλων και στρατιωτικούς αξιωματούχους προκειμένου να εξασφαλίσουν εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού για την Ουκρανία, με χρηματοδότηση από δυτικές χώρες.

Ο Αντρέι Μπάμπις, 71 ετών, έχει δεσμευτεί να τερματίσει την «τσεχική πρωτοβουλία» παροχής πυρομαχικών στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την υπερκοστολογημένη.

Το κόμμα του, το ANO, επιθυμεί η στήριξη προς την Ουκρανία να διαχειρίζεται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει απέχει από ορισμένες ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστήριζαν το Κίεβο και την υποψηφιότητά του για ένταξη στην Ε.Ε. - μια προοπτική την οποία ο Μπάμπις έχει δημοσίως απορρίψει στο παρελθόν.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργά το απόγευμα του Σαββάτου.