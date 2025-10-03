Η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο Τραμπ: Απελευθερώνει όλους τους ομήρους αλλά ζητά διαπραγματεύσεις

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και με άλλες θέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, όπως είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης του θύλακα.

Ωστόσο, ζητά διαπραγματεύσεις για πολλούς από τους άλλους όρους.

Σε ένα αντίγραφο της ανακοίνωσής της, που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο των 20 σημείων, όμως ο Τραμπ δεν έχει πει αν οι όροι αυτοί είναι διαπραγματεύτισμοι, όπως ζητά η Χαμάς.

Σε ένα από τα βασικά σημεία, η οργάνωση δεν διευκρίνισε αν συμφωνεί με τον όρο του αφοπλισμού της, ένα αίτημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ που προηγουμένως είχε απορρίψει.

Στην ανακοίνωση η Χαμάς λέει ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή των κρατουμένων και την άμεση είσοδο βοήθειας» στον θύλακα.

Προσθέτει ότι εγκρίνει «την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων της κατοχής –ζωντανών και λειψάνων– σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής (σ.σ. με Παλαιστίνιους κρατουμένους) που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ, υπό τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίησή της».

Παράδοση διακυβέρνησης σε Παλαιστίνιους ανεξάρτητους τεχνοκράτες

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε όμως ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές του παρέλαβαν την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νωρίτερα την Παρασκευή νέα διορία στη Χαμάς, έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ουάσιγκτον, 01.00 τη Δευτέρα ώρα Ελλάδας), προκειμένου να συνάψει συμφωνία με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιό του για την επόμενη μέρα στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς το ως τελευταία ευκαιρία για την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

«Μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς έως το απόγευμα της Κυριακής, στις ΕΞΙ ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Κάθε χώρα την έχει υπογράψει! Εάν αυτή η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ συμφωνία δεν επιτευχθεί, η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν την έχει ποτέ δει, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε λίγο αφότου η Χαμάς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσει.

Όχι στον αφοπλισμό μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή

Λίγο μετά τη δημοσίευση της απάντησης της Χαμάς, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.