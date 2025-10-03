Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων

Με τις ψήφους των βουλευτών της συμπολίτευσης εγκρίθηκε από την ολομέλεια το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Υπέρ του νομοσχεδίου δήλωσε η ΝΔ. «Παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με τις ψήφους των βουλευτών της συμπολίτευσης εγκρίθηκε από την ολομέλεια το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Υπέρ του νομοσχεδίου δήλωσε η ΝΔ. «Παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος είπε ότι με το νομοσχέδιο εισάγεται ένα θεσμικό πλαίσιο που το χρειάζεται η χώρα, «γιατί θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση οιουδήποτε κακού γεγονότος» και ταυτόχρονα δίνει λύση στο μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης των σωφρονιστικών καταστημάτων με πλήρη κατοχύρωση του αδιάβλητου των προσλήψεων.

O κ. Λαμπρόπουλος με αφορμή την αλλαγή της δυναμικότητας στα σωφρονιστικά καταστήματα από 300 σε 600 θέσεις, επισήμανε ότι στην πράξη, από το 2006 και εντεύθεν, τα νέα καταστήματα που λειτουργούν είναι 600 θέσεων. «Αυτά είναι των Τρικάλων, είναι των Γρεβενών, της Νιγρίτας, των Χανίων, της Δράμας και της Νεάπολης στην Κρήτη, που προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι θα το λειτουργήσουμε το πρώτο εξάμηνο του 2026, και αυτό θα είναι 600 θέσεων», είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι η τροποποίηση είναι απαραίτητη και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους τέσσερις υποψήφιους αναδόχους, για την κατασκευή του σωφρονιστικού συγκροτήματος στον Ασπρόπυργο. «Δεν μπορούμε να υπογράψουμε σύμβαση, για 600 θέσεις το κάθε κατάστημα, ενώ ο σωφρονιστικός κώδικας να γράφει 300 θέσεις. 'Αλλωστε τα μικρά καταστήματα και τα παλαιά που έχουμε, δεν μπορεί να γίνουν 600 θέσεων. Προγραμματίζουμε να φτιάξουμε καινούργια καταστήματα, για να κλείσουν τα παλαιά, γιατί έτσι θα υπάρξει πραγματική βελτίωση των συνθηκών», ανέφερε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ