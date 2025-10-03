Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ για τις πετρελαϊκές εταιρείες

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ για τις εταιρείες που το παράγουν, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων στα διυλιστήρια της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία επέβαλε μερική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, που καλύπτει τα καύσιμα πλοίων και άλλα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, για τους μεταπωλητές, ενώ εξαιρούνται οι εταιρείες που το παράγουν.

Επίσης παρέτεινε την ισχύουσα απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης η οποία ισχύει για όλους τους εξαγωγείς, έως το τέλος του έτους.

Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει το σταθερό εφοδιασμό της αγοράς σε καύσιμα, παρακολουθώντας την αγορά καθημερινά και συντονίζοντας στενά με τους παράγοντες του κλάδου εν μέσω των ταχέως μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

