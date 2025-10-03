Χιλιάδες SMS από τον ΕΛΓΑ: Παραγωγοί υποχρεώνονται σε επιστροφή αποζημιώσεων

Χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βρίσκονται αντιμέτωποι με αιφνιδιαστικές απαιτήσεις επιστροφής αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βρίσκονται αντιμέτωποι με αιφνιδιαστικές απαιτήσεις επιστροφής αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Τα τελευταία 24ωρα λαμβάνουν SMS με τα οποία ενημερώνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν χρήματα που είχαν εισπράξει για τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Ηλίας, με τα ποσά κυμαίνονται από ελάχιστα ευρώ μέχρι και δεκάδες χιλιάδες.

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, υπήρξαν 2645 περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων όπου το τελικό πόρισμα μετά την εξατομίκευση των ζημιών έδειξε απόκλιση από τις καταβληθείσες αποζημιώσεις, σε σύνολο 38405 αιτήσεων ζημιάς που είχαν υποβληθεί. Πρόκειται, δηλαδή, για το 7% των δηλώσεων ζημιάς από τις θεομηνίες.

Η πλειονότητα των δικαιούχων να καλείται να επιστρέψει γύρω στα 1.000 ευρώ. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, ενώ σε δύο φακέλους εντοπίστηκε δόλος μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ο ΕΛΓΑ είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 2025 εκτεταμένους ελέγχους, προχωρώντας σε διασταύρωση πορισμάτων και προκαταβολών, έπειτα και από καταγγελίες για παρατυπίες στις αποζημιώσεις. Το παράδοξο είναι πως αρκετοί από τους ίδιους τους καταγγέλλοντες βρίσκονται τώρα ανάμεσα σε όσους καλούνται να επιστρέψουν χρήματα. Εντός Οκτωβρίου όσοι θεωρούν ότι δεν έγινε σωστά η διαδικασία της εξατομίκευσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις αναθεώρησης.

Ο ΕΛΓΑ διευκρινίζει ότι σε ενδεχόμενο επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα βεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ με την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τον Οργανισμό το Σεπτέμβριο του έτους 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η χρονική διάρκεια του ad-hoc Προγράμματος.