Ειδήσεις | Ελλάδα

Μeteo: Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το πρωί

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μeteo: Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το πρωί
Τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επηρέασε κυρίως η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής 03/10, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επηρέασε κυρίως η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής 03/10, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Όπως προκύπτει, από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 σήμερα (Παρασκευή 03/10) καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά). Ακόμη, όπως υπογραμμίζει το meteo.gr/ΕΑΑ. και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Σε χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα στέγασης: Απώλειες 43.200 δικαιούχων μέσα σε ένα έτος - Ποια επιδόματα συρρικνώνονται

Χρέη στην Εφορία: Με οφειλές έως 500 ευρώ πάνω από 1 στους 2 οφειλέτες

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

tags:
Καιρός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider