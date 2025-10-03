Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Μασκ καλεί τους ακόλουθούς του να ακυρώσουν τη συνδρομή τους στο Netflix

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Μασκ καλεί τους ακόλουθούς του να ακυρώσουν τη συνδρομή τους στο Netflix
Έλον Μασκ / Πηγή Φωτογραφίας; Getty Images
Το ζήτημα φαίνεται να ξεκίνησε από την έντονη αντίδραση που προκάλεσε σε συντηρητικούς η σειρά του Netflix «Dead End: Paranormal Park».

Να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στο Netlflix κάλεσε τους 227 εκατομμμύρια ακόλουθούς του ο Έλον Μασκ, με αφορμή μία διένεξη σχετικά με μία σειρά κινουμένων σχεδίων και τον δημιουργό της.

«Ακυρώστε τις συνδρομές σας στο Netlflix για την υγεία των παιδιών σας», ανέφερε η ανάρτησή της Πέμπτης η οποία συνοδευόταν από μία φωτογραφία που απεικονίζει το Netflix ως «Δούρειο Ίππο» που κουβαλά στο εσωτερικό του την transgender woke agenda.

Το ζήτημα φαίνεται να ξεκίνησε από την έντονη αντίδραση που προκάλεσε σε συντηρητικούς η σειρά του Netflix «Dead End: Paranormal Park», στην οποία υπάρχει και ένας transgender χαρακτήρας. Η σειρά ακυρώθηκε το 2023 έπειτα από δύο σεζόν.

Το Netflix, του οποίου τα στελέχη έχουν επανειλημμένα υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου όταν αντιμετωπίζουν αντιδράσεις για περιεχόμενο στην πλατφόρμα, δεν έχει απαντήσει δημόσια στις προσβολές του Μασκ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο στοχευμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, αποζημίωση έως 220.000 ευρώ

Τηλεπικοινωνίες: Οι επιδόσεις των Cosmote - Telekom, Nova και Vodafone στο Internet

tags:
Έλον Μασκ (Elon Musk)
Netflix

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider