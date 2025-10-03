Ο Μασκ καλεί τους ακόλουθούς του να ακυρώσουν τη συνδρομή τους στο Netflix

Το ζήτημα φαίνεται να ξεκίνησε από την έντονη αντίδραση που προκάλεσε σε συντηρητικούς η σειρά του Netflix «Dead End: Paranormal Park».

Να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στο Netlflix κάλεσε τους 227 εκατομμμύρια ακόλουθούς του ο Έλον Μασκ, με αφορμή μία διένεξη σχετικά με μία σειρά κινουμένων σχεδίων και τον δημιουργό της.

«Ακυρώστε τις συνδρομές σας στο Netlflix για την υγεία των παιδιών σας», ανέφερε η ανάρτησή της Πέμπτης η οποία συνοδευόταν από μία φωτογραφία που απεικονίζει το Netflix ως «Δούρειο Ίππο» που κουβαλά στο εσωτερικό του την transgender woke agenda.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Το ζήτημα φαίνεται να ξεκίνησε από την έντονη αντίδραση που προκάλεσε σε συντηρητικούς η σειρά του Netflix «Dead End: Paranormal Park», στην οποία υπάρχει και ένας transgender χαρακτήρας. Η σειρά ακυρώθηκε το 2023 έπειτα από δύο σεζόν.

Το Netflix, του οποίου τα στελέχη έχουν επανειλημμένα υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου όταν αντιμετωπίζουν αντιδράσεις για περιεχόμενο στην πλατφόρμα, δεν έχει απαντήσει δημόσια στις προσβολές του Μασκ.