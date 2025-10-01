ΕΥΔΑΠ: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού

Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε δήμους των νότιων προαστίων, η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε δήμους των νότιων προαστίων, η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ. Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές, ξεκαθαρίζει η εταιρεία.