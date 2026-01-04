ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ, τα εθνικά μας συμφέροντα είναι συνυφασμένα με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για «γκεμπελισμό».

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πιο προβλέψιμος από ποτέ και πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, τον γκεμπελισμό, αυταπατάται ότι θα μαζέψει το πλήγμα και τις αρνητικές εντυπώσεις από την επικίνδυνη επιλογή του Πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Ανέφερε πώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «αν ψάχνει -όπως λέει- μια λέξη για το καθεστώς Μαδούρο στην ανακοίνωση του Τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, θα του ξαναδιαβάσουμε τις δύο λέξεις, που καμώνεται ότι δεν είδε: ανελεύθερο απολυταρχικό καθεστώς».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας στον κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι η Σοσιαλιστική Διεθνής και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ουδέποτε αναγνώρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουλίου του 2024 όπως ανακοινώθηκε από το καθεστώς Μαδούρο συμπεριλαμβάνοντας και κυρώσεις στον ίδιο προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δεν νομιμοποιεί επιλογές όπως η χθεσινή ούτε αυτή μπορεί να γίνει ερήμην του λαού της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ως ανεξάρτητος και κυρίαρχος», υπογράμμισε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και απηύθυνε τα εξής ερωτήματα:

-Κύριε Μαρινάκη, είστε σε θέση να απαντήσετε γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας που απειλείται με casus belli και από τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό, που ως Έθνος φέρει το τραύμα της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου, διστάζει να διατρανώσει -όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες- τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ;

-Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες τηρούμε το διεθνές δίκαιο και άλλες που δεν μας ενδιαφέρουν οι κατάφωρες παραβιάσεις του;

-Αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;

-Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν.

«Όταν ένας Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα», τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Και αυτό είναι ακριβώς το δόγμα με το οποίο η Τουρκία στρέφεται εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του και κατέληξε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τα εθνικά μας συμφέροντα είναι συνυφασμένα με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για το καλό του Έθνους και των εθνικών δικαίων διορθώστε το λάθος σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ