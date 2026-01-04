Πόλσον (Fed): Ενδέχεται να αργήσουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων

Βλέπω τον πληθωρισμό να υποχωρεί, την αγορά εργασίας να σταθεροποιείται και την ανάπτυξη να διαμορφώνεται γύρω στο 2% φέτος, ανέφερε η Πόλσον.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Bank) της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε ότι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα ενδέχεται να αργήσουν, καθώς οι αξιωματούχοι αξιολογούν την πορεία της οικονομίας μετά από μια έντονη εκστρατεία χαλάρωσης πέρυσι.

«Βλέπω τον πληθωρισμό να υποχωρεί, την αγορά εργασίας να σταθεροποιείται και την ανάπτυξη να διαμορφώνεται γύρω στο 2% φέτος», ανέφερε η Πόλσον στο κείμενο ομιλίας που πρόκειται να εκφωνήσει στην Ετήσια Συνάντηση των Allied Social Science Associations το 2026 στη Φιλαδέλφεια. «Αν όλα αυτά συμβούν, τότε κάποιες ήπιες περαιτέρω προσαρμογές στο επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν πιθανό να είναι κατάλληλες αργότερα μέσα στο έτος», πρόσθεσε η αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Η Πόλσον δήλωσε επίσης: «Θεωρώ το τρέχον επίπεδο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων ακόμα λίγο περιοριστικό», προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να λειτουργεί για τη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η Πόλσον θα έχει φέτος δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (Federal Open Market Committee – FOMC), η οποία καθορίζει τα επιτόκια. Πέρυσι, η FOMC μείωσε τον στόχο επιτοκίου της κατά τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας, σε τρεις ξεχωριστές μειώσεις των 25 μονάδων βάσης, αφήνοντας τον στόχο επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας μεταξύ 3,5% και 3,75% στη συνεδρίαση πολιτικής του Δεκεμβρίου.

Οι αξιωματούχοι μείωσαν τα επιτόκια μέσα σε ένα δύσκολο πλαίσιο ισορροπίας. Επιδίωκαν να διατηρήσουν την πολιτική αρκετά περιοριστική ώστε να μειώσει τον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα τα επιτόκια να είναι χαμηλά αρκετά για να στηρίξουν μια αδύναμη αγορά εργασίας. Καθώς οι αξιωματούχοι μείωναν τα επιτόκια, αντιμετώπιζαν επίσης σημαντικές πιέσεις από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για πιο επιθετικές μειώσεις, ενώ αρκετοί αξιωματούχοι της Fed δεν ήθελαν να χαλαρώσουν καθόλου, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθούσε να βρίσκεται πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, παρείχε λίγες καθοδηγητικές πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων, αν και οι προβλέψεις της Fed δείχνουν κάποια μορφή περαιτέρω χαλάρωσης για φέτος.

Στις παρατηρήσεις της, η Πόλσον δήλωσε ότι είχε «προσεκτική αισιοδοξία για τον πληθωρισμό» και επιθυμία για «μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι αυξάνει την ανάπτυξη και μειώνει την απασχόληση».

«Βλέπω μια αξιοπρεπή πιθανότητα να κλείσουμε τη χρονιά με πληθωρισμό κοντά στο 2% σε ετήσια βάση», καθώς ολοκληρώνονται οι αναπροσαρμογές τιμών που σχετίζονται με τα δασμολόγια, ανέφερε η αξιωματούχος.

Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, «αν και η αγορά εργασίας σαφώς επιβραδύνεται, δεν καταρρέει», είπε η Πόλσον. Πρόσθεσε ότι «βλέπω τη γενική επιβράδυνση της αγοράς εργασίας να προέρχεται τόσο από παράγοντες προσφοράς όσο και ζήτησης» και ότι η κατάσταση στις προσλήψεις απαιτεί στενή παρακολούθηση καθώς προχωρά η χρονιά.

Φωτογραφία @AP

