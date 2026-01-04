Γαλλία: Βάζει εμπόδια στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων των χωρών Mercosur

Αναστέλλεται η εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα ουσιών απαγορευμένων στην Ευρώπη. Προσπάθεια κατευνασμού των Γάλλων αγροτών.

Η γαλλική κυβέρνηση – επιδιώκοντας να κατευνάσει το κίνημα διαμαρτυρίας των αγροτών – θα λάβει νέα μέτρα για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας, σταματώντας τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκoρνί.

Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται τον τελευταίο μήνα για ζητήματα όπως η σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ των χωρών της Mercosur, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί μια ζωονόσο που έχει πλήξει το ζωικό κεφάλαιο.

Ο Λεκoρνί έγραψε στην πλατφόρμα X ότι σύντομα θα εκδοθεί κυβερνητικό διάταγμα που θα ανακοινώνει την αναστολή των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα ουσιών απαγορευμένων στην Ευρώπη.

«Αβοκάντο, μάνγκο, γκουάβες, εσπεριδοειδή, σταφύλια και μήλα από τη Νότια Αμερική ή αλλού δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στην εθνική επικράτεια», δήλωσε ο Λεκoρνί.

«Αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την προστασία των εφοδιαστικών μας αλυσίδων και των καταναλωτών μας, καθώς και για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που αποτελεί ζήτημα πραγματικής δικαιοσύνης και ισότητας για τους αγρότες μας», πρόσθεσε.

Η Γερμανία και η Ισπανία στηρίζουν τη συμφωνία Mercosur, ωστόσο οι αντίπαλοί της στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι η εμπορική αυτή συμφωνία θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων, κυρίως βοείου κρέατος, που δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.