Πρόβλημα στο FIR Αθηνών - Καθηλωμένα τα αεροσκάφη

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα. Έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ αναφέρει σε ανακοίνωση η ΥΠΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:15

Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο (FIR Αθηνών) καταγράφονται από τις 09:35 με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την βλάβη.

Εικόνες από sites που παρακολουθούν τις πτήσεις δείχνουν τον ελληνικό εναέριο χώρο να έχει σχεδόν «αδειάσει».

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ: Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών

Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ